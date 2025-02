Borderlands 4 wird im September veröffentlicht

HQ

Eines der größten Fragezeichen rund um das Jahr 2025 im Videospielsektor ist, wie Take-Two Interactive mit seinen drei großen Markteinführungen umgehen wird. Viele sind davon ausgegangen, dass Mafia: The Old Country zuerst und wahrscheinlich irgendwann im Sommer kommen wird, und dass dann Grand Theft Auto VI und Borderlands 4 herausfinden müssen, wie sie im Herbst und in den Ferien Platz füreinander finden, vorausgesetzt, dass man nicht ganz aus dem Jahr 2025 verdrängt wird.

Nun, was das betrifft, wissen wir jetzt, dass Borderlands 4 wie erwartet dieses Jahr erscheinen wird und dass das Spiel speziell am 23. September erscheinen wird. Dies wurde gerade in der State of Play -Sendung angekündigt, in der Gearbox auch bestätigte, dass der Looter-Shooter irgendwann in diesem Frühjahr auch einen speziellen State of Play -Showcase erhalten wird, der mehr vom vielversprechenden Gameplay zeigen wird.

Im Moment können wir nur hinzufügen, dass der PlayStation Blog-Artikel, der dem Spiel gewidmet ist, behauptet: "Bewege dich durch die Grenzlande wie nie zuvor – mit Doppelsprüngen, Gleiten, Ausweichen, Fixpunkt-Greifen und mehr – und füge dem Tod aus allen Richtungen zu.

"Borderlands 4 ist unser bisher ehrgeizigstes Spiel und bietet dir mehr Plündern und Schießchaos als je zuvor. Unser Team hat so viel in den Hintern getreten und wir können es kaum erwarten, es mit euch zu teilen!"

Bis wir mit Sicherheit wissen, wann die State of Play stattfinden wird, schaut euch unbedingt den unten stehenden Trailer zur Enthüllung des Veröffentlichungsdatums an und lasst uns auch in den Kommentaren wissen, was eurer Meinung nach der Start von Borderlands 4 im September für GTA VI bedeutet. Wird der Titel von Rockstar noch im Jahr 2025 erscheinen oder wird er auf Anfang 2026 verschoben? Teilen Sie uns Ihre Gedanken mit.