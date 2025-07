Borderlands 4 läuft mit 30 Bildern pro Sekunde auf Switch 2

HQ

Kürzlich haben Gearbox und 2K endlich enthüllt, dass Borderlands 4 nur drei Wochen nach anderen Formaten auf Switch 2 erscheinen und am 3. Oktober veröffentlicht wird. Jetzt haben wir ein wenig mehr Informationen, die wir dank Gearbox-Gründer Randy Pitchford teilen können.

Er schreibt in den sozialen Medien, dass in der Switch 2 Edition keine Inhalte fehlen werden, was bedeutet, dass es keine Probleme mit Crossplay mit anderen Versionen geben wird, und sagt, dass das Spiel mit 30 Bildern pro Sekunde laufen wird - mit ein paar Ausnahmen:

"Uns war es wichtig, nichts zu kürzen und Crossplay mit anderen Plattformen zu unterstützen. Also, nein. Es wird meistens um die 30 fps sein, mit einigen Einbrüchen in einigen intensiven Momenten, schweren Kämpfen oder wenn man ein Multiplayer-Spiel im Handheld-Modus hostet usw."

Allerdings ist nicht alles eitel Sonnenschein, und es scheint, als würden diejenigen, die eine physische Ausgabe kaufen, eine sogenannte Game Key Card erhalten. Diese wurden heftig kritisiert, da es sich um Cartridges ohne Spiele handelt und nur als Schlüssel fungieren, mit denen man den betreffenden Titel herunterladen kann, was bedeutet, dass das Spiel nach dem Herunterfahren der Server nicht mehr funktioniert, wie bei jedem digitalen Titel:

"Es ist ein großes Spiel. Es wird einen Download geben, auch für physische Kopien."

Borderlands 4 wird am 12. September für andere Formate veröffentlicht; PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X. Wirst du Borderlands 4 spielen, und wenn ja, in welchem Format?