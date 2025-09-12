Borderlands 4: Verschwunden sind meine Leggies Quest Guide

HQ

Überall auf den Fadefields findest du jede Menge Ripper, die darauf warten, dich zu töten. Einige von ihnen sind nicht feindlich gesinnt und können dir sogar bei bestimmten Quests helfen und dir eigene Quests geben, die du abschließen kannst. Ein Ripper namens Topper braucht zum Beispiel deine Hilfe, um wieder auf die Beine zu kommen. Nein, er ist nicht beinlos, weil er betrunken ist, aber er findet buchstäblich seine Beine gestohlen in einer seltsamen Version von Moby Dick aus Borderlands 4.

Ihr könnt Topper im Bereich "Sumpflichtwachsamkeit" der Fadefields finden. Wenn Sie etwas entdecken, das wie ein Leuchtturm am Rande einer Klippe aussieht, sind Sie am richtigen Ort. Dort siehst du einen Ripper ohne seine mechanischen Beine, der einen kaum verständlichen Unsinn von sich gibt, während er nach oben zeigt. Erklimmen Sie den Leuchtturm und Sie werden einen riesigen Kratch namens The Beastie sehen, der sich mit seinen "Leggies" aus dem Staub macht.

Es ist an der Zeit, diesem Kratch zu folgen, und es wird dringend empfohlen, ein Fahrzeug zu benutzen, denn obwohl die Quest nicht scheitern wird, wenn du das Beastie zu weit kommen lässt, gibt es hier eine Menge Strecke zu überbrücken, und du wirst viel Zeit damit verbringen, der Kreatur zu Fuß zu folgen. Schließlich folgst du dem Kratch zurück zu seinem Nest. Es ist erwähnenswert, dass wir empfehlen, in der Nähe dieses Bereichs nicht zu sterben, da es in der Nähe keine Respawn-Punkte gibt. Es ist leichter gesagt als getan, nicht zu sterben, aber vielleicht sei einfach besonders vorsichtig und vermeide zufällige Weltereignisse, bis du fertig bist.

Wenn du das Nest erreichst, nimmst du es mit dem Beastie und einigen anderen seiner Verwandten auf. Auch hier gilt: Versuche, nach diesem Bosskampf nicht zu sterben, denn ein Badass Kratch wird immer wieder respawnen und dir Ärger bereiten, es sei denn, du bist besonders ausgerüstet, um Feinde in der Luft auszuschalten. Nachdem du das Beastie getötet hast, kannst du Leggies finden, die in den Müllhaufen der Basis des Kratch Schutz suchen. Sobald er gerettet wurde, kannst du damit beginnen, den kleinen Bot nach Hause zu eskortieren.

Eskortmissionen sind selten die beliebteste Nebenbeschäftigung in einem Videospiel, und der Weg, um Leggies nach Hause zu bringen, ist nicht einfach, aber es gibt einen großen Unterschied zu normalen Eskort-Quests, da Leggies ein unglaublich starker Verbündeter ist. Sich durch ein riesiges Ordenslager zu kämpfen, um ihn nach Hause zu bringen, kann ein Kinderspiel sein, wenn man Leggies einfach die meiste Beinarbeit machen lässt. Mit wirbelnden Angriffen und einem scheinbar unendlichen Gesundheitspool erweist er sich als große Hilfe dabei, alle Feinde zu besiegen, die sich dir in den Weg stellen. Der Aufstieg zurück zum Leuchtturm mag auf den ersten Blick schwierig erscheinen, aber nachdem du dich mit den Feinden des Ordens erledigt hast, kommt Topper mit einem primitiven Aufzug herunter, um Leggies wieder aufzuheben und die Quest zu beenden.

Das ist aber noch nicht ganz das Ende der Geschichte von Topper und Leggies. Bevor du dich zur Basis von Idolator Sol begebst, um sein Flaggschiff auszuschalten, kannst du Leggies am Straßenrand entdecken, der dir leise mitteilen wird, dass Topper in Schwierigkeiten steckt. Auch hier bekommst du Leggies als kleinen Sidekick, wenn du einige Ripper besiegst, die Topper in einer Scheune mit einigen Wildhörnern eingesperrt haben. Es ist nicht allzu schwierig, ihn herauszulassen, und sobald du das getan hast, bilden Topper und Leggies einen noch besseren Verbündeten, um mit den verbleibenden Feinden fertig zu werden, bevor sie dem Spieler noch einmal ein Dankeschön und Lebewohl sagen.