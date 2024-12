Borderlands 4 und Mafia: The Old Country für die The Game Awards bestätigt

HQ

Am Freitag ist es, wie ihr wisst, Zeit für die Game Awards, bei denen die besten Spiele des Jahres in einer Reihe von Kategorien gekürt werden, aber normalerweise erhalten alle Ankündigungen und neuen Trailer die meiste Aufmerksamkeit. Jetzt wissen wir zumindest ein bisschen, ein bisschen mehr von dem, was wir sehen werden, da 2K Games uns auf Instagram ein bisschen mehr darüber erzählt hat.

Genauer gesagt geht es um Borderlands 4 und Mafia: The Old Country, die beide als Zeugen bestätigt wurden, wahrscheinlich mit neuen Trailern und vielleicht sogar einem Veröffentlichungsdatum.

Wir können auch erwähnen, dass auch Microsoft etwas in der Pipeline zu haben scheint, denn über die sozialen Medien schreiben sie nun "Etwas Kleines kommt... 👀 #ScoreMoreWithXbox", aber was das ist, bleibt abzuwarten. Laut Tom Warren, dem Redakteur von The Verge, ist es jedoch nicht mit Hardware verbunden.