Borderlands 4 startet früher als geplant

HQ

Es ist noch nicht einmal drei Monate her, dass Gearbox angekündigt hat, dass Borderlands 4 am 23. September erscheinen soll, aber die Pläne haben sich bereits geändert.

Glücklicherweise haben sie sich nicht auf die enttäuschende Art und Weise verändert, von der wir normalerweise hören, da Gearbox-Gründer Randy Pitchford enthüllte, dass der Start von Borderlands 4 auf den 12. September verschoben wurde. Dann stellte er fest, dass er die verschiedenen Zeitzonen vergessen hatte, da die Ankündigung um 16 Uhr BST / 17 Uhr MESZ erfolgen sollte, aber die Claptrap-Katze ist jetzt schon aus dem Sack.

Pitchford sagte auch, dass der versprochene State of Play "in Kürze" ausgestrahlt wird, also klingt es so, als würden wir ihn später in dieser oder nächster Woche bekommen.

Uns wird nicht genau gesagt, warum das Veröffentlichungsdatum für Borderlands 4 nach vorne verschoben wurde, aber lassen Sie uns spekulieren. Liegt es nur daran, dass die Entwicklung so schnell und reibungslos verlaufen ist, dass das Spiel früher als erwartet fertig ist, oder liegt es daran, dass Grand Theft Auto VI - das von der Muttergesellschaft von 2K Games, Take-Two, veröffentlicht wird - im Oktober oder Anfang November erscheinen wird? Die Zeit wird es zeigen. So oder so, wir werden elf Tage früher als ursprünglich geplant Borderlands 4 spielen können.