Borderlands 4 stark impliziert durch den Gearbox-Boss

Es gibt derzeit viele Spekulationen über Borderlands 4, seit der offizielle X-Account der Serie vor zwei Wochen damit begonnen hat, kryptische Posts über das Franchise zu veröffentlichen. Zuerst über die Anfänge mit dem ersten Spiel und eine Woche später über Handsome Jack in Borderlands 2.

Jetzt denken die Fans, dass Gearbox sich aufwärmt, indem es uns rechtzeitig zur PAX East (21. bis 24. März) mit der Story für jedes Spiel auf den neuesten Stand bringt - uns fehlen noch The Pre-Sequel, Tales From the Borderlands, Borderlands 3 und New Tales from the Borderlands. Dies ist genau das gleiche Ereignis, auf dem Borderlands 3 vor langer Zeit angekündigt wurde, also scheint es nicht allzu weit hergeholt zu sein.

Und in einem kürzlichen IGN-Interview mit dem Gearbox-Gründer und -Chef Randy Pitchford scheint er eindeutig anzudeuten, dass er und sein Studio an Borderlands 4 arbeiten, als er nach seinem Lieblingstitel von Borderlands gefragt wird:

"Schauen Sie, wir haben noch nicht einmal etwas davon angekündigt. Es ist klar, dass wir an etwas arbeiten. Und ich weiß, woran wir arbeiten, und heilige Scheiße... Es ist das Beste, was wir je gemacht haben. Und ich kann es kaum erwarten, aber es ist noch nicht an der Zeit. Es ist noch nicht an der Zeit. Es wird eine Zeit geben."

Dies sollte ungefähr so nah an der Enthüllung von Borderlands 4 sein, dass er kommen kann, ohne es tatsächlich zu tun, oder was denkst du? Unabhängig von einem neuen Spiel werden wir dieses Jahr immer noch etwas Borderlands-Unterhaltung bekommen, wenn der Film am 9. August Premiere feiert. Gestern durften wir uns den überraschend vielversprechenden Trailer ansehen, den ihr hier findet.