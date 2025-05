Borderlands 4 sieht vielversprechend aus, aber es stellt sich immer noch die Frage, ob es an den Höhepunkt der Serie heranreichen kann

HQ

Wir haben vor kurzem unseren ersten substanziellen Blick auf Borderlands 4 geworfen. Satte sechs Jahre sind seit dem letzten Hauptteil der Looter-Shooter-Serie vergangen, und es scheint, als sei Gearbox in mancher Hinsicht zurück ans Reißbrett gegangen, während es in anderer Hinsicht das Vermächtnis der Franchise am Leben erhalten hat.

Ich werde hier nicht alle Gameplay-Änderungen ausgraben, ihr könnt sie im Deep Dive finden oder in einer Nachricht hier zusammenfassen, aber ich werde darauf eingehen, was ich für vielversprechend halte und was dieses Spiel meiner Meinung nach braucht, um wirklich mit dem Höhepunkt der Franchise mithalten zu können, der für den Großteil der Fangemeinde Borderlands 2 ist.

Schon nach nur 20 Minuten Blick auf das Spiel ist klar, dass das Gameplay einen ziemlich großen Schritt nach vorne gemacht hat, vor allem, wenn es um die Arten von Waffen geht, die man verwendet, dank der Möglichkeit, verschiedene Teile von verschiedenen Herstellern auszutauschen, und der Art und Weise, wie man sich auf der Karte bewegt. Mit den neuen Fortbewegungsoptionen von Borderlands 4 kannst du neben dem Zeigen und Schießen auch noch viel auf der Karte tun, und das Schießen sieht auch so gut aus wie eh und je. Wir müssen natürlich warten, bis einer von uns es tatsächlich in die Hände bekommt, bevor wir ein endgültiges Urteil fällen können, aber es sieht nach einer der Stärken des vierten Spiels aus, was man an dieser Stelle erwarten würde.

Auch ein Abschied von Pandora ist willkommen. Wir haben immer noch alte Favoriten wie Claptrap und Moxxi, aber es ist schön, die Wüste hier für lebendigere Umgebungen hinter sich zu lassen. Der Cell-Shading-Stil scheint im Look von Borderlands 4 nicht so prominent zu sein, aber das Spiel ist vielleicht der visuell ansprechendste Titel, den wir bisher in der Serie gesehen haben.

Es scheint auch eine viel geerdetere Atmosphäre in Borderlands 4 zu geben. Anstatt den Handsome Jack Drachen zu jagen, wie es die Streamer-Calypso-Zwillinge in Borderlands 3 taten, kontrollierte der neue Bösewicht einen ganzen Planeten und hielt ihn ewig vor allen anderen verborgen, bis Lilith einen Mond in seinen Garten warf. Der Zeitwächter, der seine Untertanen durch ihr Rückgrat kontrolliert, scheint eine große Bedrohlichkeit an sich zu haben. Außerdem waren wir während des gesamten Spiels nicht gezwungen, uns mit dem übermäßig lauten, veralteten Humor der Vergangenheit von Borderlands abzufinden. Es scheint unglaublich zweifelhaft, dass die Serie jetzt ernst geworden ist, aber wenn ein neuer Ansatz für die Komödie gewählt wurde, wäre das eine weitere willkommene Abwechslung. Die Komödie ändert sich, die Zeiten vergehen weiter, aber Borderlands schien immer noch sehr in seinen Wurzeln festzustecken und lachte über Fürze und das Wort Ständer, wie es ein Zehnjähriger tun würde. Ich verlange keine nuancierte Satire oder so etwas, aber vielleicht wäre etwas, das sich eher lustig als dumm anfühlt, schön.

Was Borderlands 4 in Bezug auf seine Geschichte und seinen Bösewicht tun muss, ist, die Verantwortung wieder auf den Spieler zu übertragen. Handsome Jack funktionierte nicht nur, weil er gut geschrieben war und einen großartigen Synchronsprecher hatte, sondern auch, weil der Spieler ihn ausschalten wollte. In Borderlands 3 betritt Lilith die Bühne mit einer Geschichte, die sich größtenteils so anfühlt, als könnte sie auch ohne dich passieren. Die Kammer-Jäger brauchen dieses Mal ihren eigenen Grund, um den Zeitwächter zu besiegen, nicht nur, weil er ein böser Kerl ist, der schlechte Dinge tut. Diese Verbindung macht deinen Bösewicht unvergesslich und hilft, einen zentralen Zweck in der Geschichte zu behalten.

Da Lilith anscheinend an der Seite von Samara zurückkehrt, besteht die leichte Befürchtung, dass die Sirenen wieder in den Mittelpunkt rücken könnten, was sich nur noch verstärkt, wenn man sich einen der Kammer-Jäger, Vex, ansieht. Es war noch nie so offensichtlich, welcher der Kammer-Jäger das Aushängeschild eines Borderlands-Spiels ist, als bei Vex. Ihr Design scheint dem, was den anderen Kammer-Jägern geboten wird, um Längen voraus zu sein, und sie strahlt eine Aura aus, bei der ich mich frage, ob es eine Idee war, auf vier spielbare Charaktere zu verzichten und Vex einfach in Borderlands 4 zu haben. Es hilft auch nicht, dass sie die einzige Figur war, die in den gezeigten Zwischensequenzen zu sehen war.

Sirenen sind cool und wirklich interessant in der Geschichte von Borderlands, aber im Moment sieht es so aus, als würdest du dir selbst einen Bärendienst erweisen, wenn du Vex nicht spielst. Natürlich kann sich dies im Laufe der Zeit ändern, und das wird auch nötig sein, wenn Borderlands 4 das Franchise wieder auf seinen Höhepunkt bringen will. In Borderlands 2 waren einige Charaktere sicherlich interessanter als andere, und selbst im dritten Spiel schienen alle Kammer-Jäger ziemlich gleich zu sein, wenn es um Details ging, aber im Moment ist Vex ein Lieblingskind in einer Gruppe, die dringend etwas Nicht-Sirenen-Liebe braucht, besonders nachdem sich in Borderlands 3 alles um Sirenen drehte.

Das Gameplay sieht gut aus, aber das Gameplay allein reicht nicht aus, um die Liebe zu Borderlands zurückzubringen. Ich mache mir manchmal Sorgen, dass es vielleicht einfach das Produkt seiner Zeit war, ein perfekter Sturm, der in den frühen 2010er Jahren entstand, als der "zufällige XD"-Humor auf dem Höhepunkt war, aber diese Serie kann und sollte viel mehr mit dem unglaublichen Fundament machen, das sie aufgebaut hat. Wir brauchen kein Handsome Jack, aber wir brauchen eine Geschichte, die dich stundenlang in das Plündern und Schießen hineinziehen kann. Es stinkt, einfach weiter mit dem Gefühl zu leben, dass selbst Gearbox weiß, dass sie irgendwie einen unglaublichen Bösewicht und ein unglaubliches Spiel gemacht haben und nicht wissen, wie sie es noch einmal machen sollen, aber ich glaube, sie wissen, wie man es macht. Vielleicht wird Borderlands 4 derjenige sein, der es wieder zu seinem früheren Glanz zurückbringt. Oder vielleicht auch nicht. So oder so, wenn die anderen Kammer-Jäger nicht viel cooler aussehen, werde ich gegen meine Freunde kämpfen, um Vex zu spielen.