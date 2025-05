Borderlands 4 sieht im Gameplay absolut chaotisch und verrückt aus

HQ

Gearbox ist offensichtlich sehr zuversichtlich in Borderlands 4. Der Entwickler hätte das Veröffentlichungsdatum des Shooters nicht um zwei Wochen vorverlegt, wenn das nicht der Fall wäre. Das ist etwas, das wir jetzt auch selbst bestätigen können, nachdem wir kürzlich State of Play gezeigt haben, das eine Menge neuen Gameplays gezeigt hat.

Die Serie bestätigte ein paar Dinge, unter anderem, dass Gearbox versucht hat, die Serie für diesen Teil zu ihren Wurzeln zurückzubringen, indem sie bessere Beute, endloses Chaos, mehr Erkundung, mehr knallharte Feinde, einen geerdeteren Ton bietet und gleichzeitig ein guter Einstiegspunkt für neue Fans ist. Es gibt hier eine Menge Schlagworte, die zweifellos das Interesse langjähriger Fans wecken.

Das Gameplay führte uns auf die Oberfläche von Kairos, um die beiden der vier neuen Vault Hunters zu treffen. Wie viele erwartet haben, gibt es einen neuen Siren namens Vex, der eine geisterhafte Vertraute nutzen kann, um Psychos und andere Bedrohungen zu zerfleischen. Um ihr zu helfen, ist ein Tediore Soldat, der einen Exo-Anzug trägt, der als Rafa bekannt ist und ein traditionellerer Run-and-Gun-Charakter zu sein scheint. Die anderen beiden Vault Hunters wurden während des Showcase nicht in den Fokus gerückt.

Was erwähnt wurde, war, dass das gesamte Gameplay auf einem PS5 Pro lief, von dem behauptet wird, dass es Ladezeiten von nahezu null bietet, was die Zeit erhöht, die man damit verbringt, Dinge in die Luft zu jagen und Waffen zu plündern. In der Welt gibt es nicht nur eine Vielzahl neuer Orte und Biome, die es zu erkunden gilt, sondern auch eine Reihe neuer Aktivitäten, darunter Weltbosse und Order Patrouillen. Für diejenigen, die auf der Suche nach einem freundlichen Gesicht sind, das man an der Oberfläche treffen kann, können wir Auftritte von Claptrap, Moxxi, Zane, Amara und einigen anderen erwarten, einschließlich der Erwähnung von Lilith.

Was die Waffenhersteller betrifft, die im Spiel verfügbar sein werden, und wie sich die neuen von den anderen unterscheiden, erfahren wir:



Ordnungsgewehre konzentrieren sich auf Präzision mit leistungsstarken Salven



Ripper-Pistolen laden sich vollautomatisch auf



Daedalus-Waffen sind einfach zu bedienen und enthalten mehrere Munitionstypen



Tediore-Gewehre werden nachgeladen, indem sie als Granaten geworfen werden



Maliwan-Waffen sind auf Elementarschaden spezialisiert, um zu brennen, einzufrieren und zu schocken



Jakobs-Gewehre können Kugeln so schnell abfeuern, wie man mit Querschlägern bei kritischen Treffern schießen kann



Vladof-Gewehre haben eine hohe Feuerrate und riesige Magazine



Torgue-Gewehre verfügen über schwere explosive Geschosse, die auf klebrige Projektile umschalten können.



Diese können mit neuen Ordnance explosiven Waffen kombiniert werden, um das Schlachtfeld aufzumischen, Enhancements, die den Artifact -Slot ersetzen und zusätzliche Vorteile bieten, und Repkits, die auch Heilmittel hinzufügen.

All dies könnt ihr in dem langen Gameplay-Segment unten in Aktion sehen, einschließlich eines kurzen Vorgeschmacks auf kooperative Action.