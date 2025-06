Borderlands 4 sieht auf Switch 2 großartig aus, sagt Gearbox, und war einfacher zu entwickeln

HQ

Borderlands 4 wird eine der ersten Multiplattform-Neuerscheinungen sein, die auf Nintendo Switch 2 erscheinen. Obwohl es nicht am 12. September verfügbar sein wird, wenn die anderen Versionen auf den Markt kommen, ist Gearbox zuversichtlich, dass es eine wirklich starke Version des Spiels sein wird. Laut Chris Brock, Executive Producer, ist Switch 2 "leistungsstark genug, um Borderlands 4 zu entwickeln und großartig auszusehen".

Wir hatten die Gelegenheit, mit Brock in unserem Hands-on-Preview-Event in München zu sprechen, und waren natürlich sehr gespannt auf die Switch 2-Version. Borderlands ist eines der seltenen AAA-Multiplattform-Franchises, das in seiner Gesamtheit auf der ersten Switch gespielt werden kann, vom ersten Borderlands bis zu Borderlands 3, einschließlich The Pre-Sequel und dem Telltale-Spin-off. Borderlands 4 wird, wie erwartet, exklusiv für Switch 2 sein, daher haben wir uns gefragt, ob die modernere Switch 2 einfacher zu bearbeiten ist als die ursprüngliche Switch (eine Hardware aus dem Jahr 2017, vergessen wir nicht).

"Ja. Die Entwicklung der Switch 2 war einfacher als die Switch 1. Das soll nicht heißen, dass es super schwierig war, auf der Switch 1 zu entwickeln, aber die Switch 2 war eher das, was wir gewohnt sind, zu entwickeln. Ich belasse es einfach dabei."

Wir haben ein wenig mehr nachgefragt, um zu erfahren, wie sie die Switch 2 im Vergleich zu PS5, Xbox Series X und PS4 bewerten. "Das ist schwer zu sagen. Es ist leistungsstark genug, um Borderlands 4 zu entwickeln und großartig auszusehen. Mehr Details kann ich Ihnen nicht geben."

Es war klar, dass sie zu diesem Zeitpunkt nicht wirklich viel über die Switch 2 sagen durften (das Interview wurde Mitte Mai geführt, Wochen vor dem Launch der Konsole), also haben wir uns stattdessen anderen Themen zugewandt, wie den Innovationen des Gameplays oder Änderungen in der Story und dem Humor. Mehr über Borderlands 4 erfährst du in unserer vollständigen Vorschau von Borderlands 4 hier, einschließlich neuem Gameplay aus den frühen Phasen der Geschichte und der Erkundung dessen, was sie "nahtlose Welt" nennen.