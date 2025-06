Borderlands 4 scheint schwieriger zu sein als seine Vorgänger

HQ

Es scheint, dass wir einen erhöhten Schwierigkeitsgrad in Borderlands 4 erwarten können. Kürzlich veröffentlichte der offizielle Account der Serie einen Beitrag in den sozialen Medien, komplett mit dem Text:

"Du hast nach härteren Chefs gefragt... Nichts geht härter als Inceptus."

Das klingt nach einer ziemlichen Herausforderung, vor allem, wenn man bedenkt, dass Borderlands 3 ziemlich einfache Bosse hatte, die auch nicht übermäßig abwechslungsreich waren. Doch kurz nachdem der Beitrag eingereicht worden war, tauchte Gearbox-Chef Randy Pitchford auf und antwortete:

"Eigentlich... Ich kann mir einige Chefs vorstellen, die härter vorgehen. Inceptus ist aber ziemlich schwer."

Alles in allem hört es sich so an, als ob Borderlands 4 und insbesondere die Bosskämpfe etwas sein werden, in das man beißen kann, wenn es am 12. September veröffentlicht wird. In den folgenden Beiträgen wird diskutiert, ob das Spiel zu schwierig sein könnte, was die Gelegenheitsspieler entmutigt, während andere eine höhere Herausforderung begrüßen. Wie geht es dir selbst damit?