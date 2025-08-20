Randy Pitchford, Produzent von Borderlands 4, über den Endgegner des Spiels: „Ein echter, wahrer Bösewicht"

HQ

Während unserer Gamescom Day 1-Runden sind wir natürlich auf den immer rätselhaften, immer unterhaltsamen, immer leidenschaftlichen Randy Pitchford von Gearbox Studios gestoßen und in unserem Interview hat er uns ein wenig mehr über den Hauptbösewicht im Spiel, den Timekeeper, erzählt. Randy war sich sicher, die Tatsache zu unterstreichen, dass Handsome Jack böse ist, aber Spaß macht - während der neue Hauptbösewicht eine Bedrohung ist, ein reiner und böser Bösewicht, der keine Gefangenen macht.

- Wie begeisterst du Spieler mit neuen, unvergesslichen Bösewichten?

"Hör zu, wenn man es mit dem buchstäblich größten Bösewicht aller Zeiten in einem Videospiel zu tun hat, Handsome Jack, ist es schwer, das zu überdenken. Mit Borderlands 4 haben wir nicht einmal versucht, es von diesem Standpunkt aus anzugreifen. Handsome Jack war irgendwie lustig und man hasste ihn irgendwie und mochte ihn gleichzeitig. Das war wirklich schwer zu machen. Mit diesem Bösewicht wurden wir ernst, wir wurden dunkel. Thius Kerl macht keinen Mist. Der Zeithüter ist ein reiner Bösewicht, ein wahrer Bösewicht im reinsten Sinne des Wortes und es wird dir viel abverlangen, ihn zu besiegen."

Freust du dich schon auf Borderlands 4?