Borderlands 4: Quest-Leitfaden für die Zucht von Gänseblümchen

HQ

Es gibt einige seltsame, seltsame Leute in Borderlands, aber ich bin mir nicht sicher, ob viele von ihnen mit Mort mithalten können. Ein Mann, den du bei der Erkundung der Fadefields Region antreffen wirst, wird von mehreren Dreschern angegriffen und sucht Zuflucht auf einem Felsen. Sprecht mit ihm und ihr erhaltet die Quest "Gänseblümchen züchten". Mort will seine eigenen Drescher für seine Farm, also braucht er ein Drescher-Ei, um eine fügsamere Version der Kreatur aufzuziehen, die ihn mit Sicherheit zerreißen wird.

In einer Höhle in der Nähe gibt es ein Thresher-Nest, das sich als ziemliche Herausforderung erweisen kann, wenn du nicht vorbereitet bist, da es neben vielen der regulären Versionen der Kreaturen auch mit Badass-Dreschern gefüllt ist. Du kannst auch nicht einfach durch das Nest rennen und diesen stärkeren Kreaturen ausweichen, um die Eier zu bekommen, denn sie fallen frische Eier von den Badass-Dreschern.

Wir haben vier in der Höhle gesehen, aber du musst sie nicht alle töten, da du insgesamt nur drei Eier brauchst, bevor du mit deinen Funden zu Mort zurückkehren kannst. Es ist auch erwähnenswert, dass du dir ein Beuteversteck schnappen kannst, bevor du die Höhle in einer kleinen Nische rechts von deinem POV verlässt, wenn du dich auf den Weg machst (Bild unten). Wenn du dich im frühen Spiel befindest, ist es eine gute Möglichkeit, dich mit Beute und Bargeld einzudecken, da du die Sachen verkaufen kannst, die du nicht brauchst.

Werbung:

Sobald du zurück bist, kannst du die Eier zu Mort bringen. Er lässt eines zu lange im Brutkasten und verkocht es, und ruiniert das zweite, so dass ein gutes Ei übrig bleibt. Um den Drescher zu füttern, der herauskommt, musst du dir etwas Manglerfleisch schnappen. Mangler sind wirklich leicht zu finden, und jeder, den du tötest, lässt etwas Fleisch fallen. Danach triffst du Daisy, eine hübsche rosa Drescherin mit einer Schleife, die das Licht von Morts Farm zu sein scheint. Er weiß jedoch, dass eine Drescher nicht ausreichen wird, um sich um seine Pflanzen zu kümmern, und bittet Dich, eine weitere Drescher zu ziehen. Kurz davor musst du Daisy unterwerfen und sicherstellen, dass sie Mort nicht frisst, wie es ihr Instinkt sagt.

Du musst nicht zurück in die Höhle gehen, um mehr Eier zu holen. Stattdessen musst du deinen ganz eigenen sexy Thresher-Paarungsruf produzieren. Dies wird bei den ersten beiden Malen scheitern und Gruppen von Wildhörnern und Kratch auf sich ziehen, mit denen du dich auseinandersetzen musst, bevor du schließlich die Aufmerksamkeit von Ivan erregst, einem distinguierteren Gentleman von einem Thresher, der immer noch versuchen wird, dir Glied für Glied zu zerreißen. Unterwerfe Ivan und Mort führt die beiden zu ihrer Unterkunft, wo er einige wirklich seltsame Kommentare über die Installation von Kameras und Tentakeln macht. Sobald Sie mit etwas Musik in Stimmung geraten sind, wird die Scheune mit Thresher-Liebe hin und her schaukeln, und Ihre Arbeit ist getan.

Werbung:

Für deine harte Arbeit gibt dir Mort die übliche Beute sowie den ultimativen Preis: die Threshy-Kopfbedeckung. Mit diesem Teil erhaltet ihr einen Helm, der wie ein Thresher aussieht und als eines der verrücktesten kosmetischen Ausrüstungsgegenstände hervorsticht, die ihr euch schnappen könnt, besonders zu diesem frühen Zeitpunkt. Ihr werdet die Chance haben, Mort später in den Fadefields wiederzusehen, da er einige Probleme mit seinen wilden Dreschern hat und unsere Hilfe braucht, um sie wieder in den Boden zu rammen. Dies ist eine sehr kurze Quest, bei der du nur in die Luft springen und Drescher schlagen musst, wenn sie aus Löchern im Boden auftauchen.