Borderlands 4 Patch zielt darauf ab, die Leistung auf dem PC zu verbessern

Gearbox hat bereits damit begonnen, die Leistung von Borderlands 4 zu verbessern, nachdem der Start widersprüchlich war und bei dem viele von schlechter technischer Stabilität berichteten, obwohl die Debütverkäufe stark waren. Dem jüngsten Versprechen folgend, das Spiel kontinuierlich zu verbessern und zu erweitern, wurde nun ein Patch veröffentlicht, der die Stabilität auf dem PC verbessern und gleichzeitig einige Fehler beseitigen soll.

Die vollständigen Informationen zum Patch vom 18. September findet ihr unten.

Stabilität:



Abstürze im Zusammenhang mit Animationszuständen, Audio und Kollisionsprüfungen wurden behoben



Verschiedene GPU-bezogene Abstürze wurden behoben



Gameplay & Fortschritt:



Es wurde ein Fehler behoben, durch den das Belohnungszentrum nicht mehr funktionierte, nachdem man die Belohnungen des Gilded Glory Pack erhalten hatte.



Es wurde ein Fortschrittsblocker in der Mission "Sprecht mit Zadra" behoben, bei dem das Ziel fehlschlagen konnte, wenn Spieler den Dialog verließen und neu starteten.



Es wurde korrigiert, dass "Besitzt keinen DLC"-Warnungen fälschlicherweise auf Nicht-DLC-Ausrüstung angezeigt wurden.



Dies wird in den kommenden Tagen auf Konsolen behoben.



Beute & Gegenstände:



Die Beutevorräte wurden aktualisiert, sodass Waffen aus dem Gilded Glory Pack nicht mehr in Standardtruhen erscheinen.



Gearbox nutzte dieses Update auch als Gelegenheit, um einige der wöchentlichen Endspieloptionen zu teilen, einschließlich der Tatsache, dass Shadow Pelt das Big Encore Boss ist, Shadow of the Mountain das Wildcard Mission und Hellwalker das Wildcard Mission Legendary Gear sein wird.