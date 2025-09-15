Borderlands 4 Patch landet, aber das PC-Chaos geht weiter

HQ

Gearbox schaffte es kaum, Borderlands 4 zu veröffentlichen, als Berichte über Leistungsprobleme eintrafen, wobei PC-Spieler eindeutig am meisten litten. Auch wenn der Chef von Gearbox im Vorfeld davor gewarnt hatte, dass das Spiel anspruchsvoll sein würde, erwarteten nur wenige, dass die Probleme so weit verbreitet sein würden. Und obwohl das Studio jetzt ein erstes Update veröffentlicht, das das Schlimmste beheben soll, ist die Ruhe noch weit entfernt.

Der Patch, der derzeit nur auf dem PC verfügbar ist, soll laut Gearbox die Stabilität auf "einer Vielzahl von Computern" verbessern. Jeder, der seine Grafikeinstellungen optimiert, muss jedoch eine vollständige Shader-Neukompilierung über sich ergehen lassen – ein Vorgang, der bis zu 15 Minuten dauern kann. Konsolenspieler müssen sich noch gedulden. Es ist noch nicht bekannt, wann die PlayStation- und Xbox-Versionen das Update erhalten werden, auch wenn diese Plattformen unter Abstürzen und Stottern leiden.

Gearbox weist Nvidia-Benutzer auch auf einen offiziellen "Borderlands 4 NVIDIA Optimization Guide" mit empfohlenen Einstellungen und dem neuesten Game Ready Driver 581.29 hin. Es klingt vielversprechend, aber viele Steam-Nutzer behaupten, dass der Patch nicht geholfen hat. Einige berichten von anhaltenden Abstürzen, andere sagen, dass das Spiel jetzt mehr stottert als zuvor, und einige haben sogar ihre Charakter-Skins verloren.

Gearbox hat sich noch nicht zu diesen neuen Problemen geäußert, verspricht aber weitere Updates in der Zukunft.