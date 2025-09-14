Borderlands 4: Kein Ort ist wie zu Hause Quest Guide

HQ

In Borderlands 4 verlassen wir den Planeten Pandora, um eine neue Welt zu erkunden. Kairos hat einige der Gesichter, die wir aus früheren Spielen kennen und lieben, aber die Umgebung und die Charaktere sind weitgehend anders. Das könnte dazu führen, dass man ein wenig Heimweh nach der Vergangenheit des Franchise hat, und wenn man so denkt, dann hat man etwas mit Claptrap gemeinsam.

Du findest Claptrap an einem See in der Hungernden Ebene der Fadefields, in der Hocke (so wie ein Roboter mit einer Kiste als Körper und einem Rad als Bein in der Hocke sein kann) und sich selbst bemitleidet. Als Lakai des Tages wirst du von Claptrap für alle möglichen Aufgaben herangezogen, und bei dieser Gelegenheit möchte er, dass du ein wichtiges Artefakt zurückholst, ein Porträt aus seinem Zuhause, das vom Orden mitgenommen wurde.

Du solltest zuerst zu einem Ordensdepot gehen, wo du einen Miniboss und einige Schläger besiegen musst, um an einen Schlüssel zu gelangen, mit dem du in das Innere des Depots und die anschließende Basis gelangen kannst. Der Weg hinein kann ein wenig knifflig sein, und sobald Sie den Schlüssel haben, sollten Sie zu dem Punkt gelangen, der im Bild unten zu sehen ist.

Werbung:

Danach kannst du dir deinen Weg durch das Depot bahnen und schließlich über den Raum stolpern, in dem du das Porträt einsammeln musst. Es ist ziemlich unmöglich, diesen Raum zu übersehen, da er von Kopf bis Fuß mit Bildern von Mad Moxxi bedeckt ist. Du sammelst nicht eines der riesigen Bilder, aus denen dieser Schrein besteht, sondern schnappst dir ein Porträt, das in deine Tasche passt, während Claptrap dir von schönen Erinnerungen an Moxxi erzählt, der ihn in Brand gesteckt hat. Nicht auf eine emotionale Art und Weise, denn er wurde von Moxxi buchstäblich in Brand gesetzt. Mehrmals.

Claptraps Suche ist jedoch noch nicht ganz abgeschlossen, denn er bittet Euch, nicht nur ein Bild von seinem Freund zu finden, sondern möchte auch den Prozessor für VR-0N1CA haben, den Roboter, den er als seine Freundin gebaut hat. Den Prozessor erreichst du über einen Bunker oberhalb des Depots, allerdings solltest du dir auf dem Weg nach draußen wahrscheinlich das Vex ECHO Log schnappen. Kämpfe gegen weitere Truppen des Ordens und du wirst mit einem Laserpuzzle und einer Reihe von Panels begrüßt. Ziehe die Paneele mit deinem Greifer so lange, bis sie mit dem Setup übereinstimmen, das du im Bild unten sehen kannst. Der Laser bläst dann ein Loch in den Bunker und du kannst dir den Prozessor schnappen. Es gibt jedoch einen Haken, denn der Laserstrahl hat den Prozessor irreparabel gekocht und Claptraps Freundin endgültig getötet. Er enthüllt, dass sie sowieso nicht genau dem Zweck gefolgt ist, für den sie geschaffen wurde.

Werbung:

Dort bist du immer noch nicht fertig, denn du erklimmst den Turm in der Mitte der Ordensbasis und kämpfst gegen einige fliegende Zeugen, bis du oben eine tragbare Toilette findest. Neben der Toilette befindet sich eine Beutetruhe, aber im Inneren findest du einen Psycho, der wahrscheinlich schon lange tot ist. Ihr müsst ihm die Maske vom Leib reißen, um Pandora ein letztes Mal an Pandora zu erinnern, bevor Claptrap euch bittet, zu ihm zurückzukehren. Auf dem Rückweg wird er mit dir darüber sprechen, dass er sich nostalgisch an seine Zeit in Pandora erinnert, und du wirst ihm sagen, dass die Vergangenheit zwar schön sein kann, aber vorbei ist und dass er sich auf die Zukunft konzentrieren sollte. Ausnahmsweise hört Claptrap auf den Rat des Spielers und beschließt, Pandora vorerst aufzugeben.

Anstatt die gesammelten Artefakte an Claptrap zurückzugeben, lässt er euch das Porträt, den Prozessor und die Psychomaske auf einem Boot stapeln. Dann schickst du das Boot in einen See, während Claptrap Pandora verabschiedet, bevor er es in die Luft jagt. Das ist noch nicht das Ende von Claptraps Geschichte in Borderlands 4, aber es zeigt den Beginn seiner neuen Abenteuer in Kairos.