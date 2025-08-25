Borderlands 4 ist schwieriger und der Ersteller ist ein "bisschen nervös" deswegen

HQ

Wie ihr wahrscheinlich wisst, ist es fast an der Zeit, mit Claptrap neue verrückte Abenteuer auf und um den Planeten Pandora zu erleben, wenn Borderlands 4 im September Premiere feiert. Dieses Mal wird es nicht nur für PC, PlayStation und Xbox verfügbar sein, sondern auch für Switch 2 (wenn auch ein paar Wochen später).

Wie ihr vielleicht wisst, hat Gearbox viel von der Kritik gehört, die sie für seinen Vorgänger erhalten haben, was unter anderem dazu geführt hat, dass Borderlands 4 schwieriger geworden ist. Viele Menschen jubeln dem zu, aber nicht alle. Und das macht Gearbox-Strongman Randy Pitchford nervös. In einem Interview mit Insider Gaming sagt er:

"Wir haben viele Spieler, die eigentlich nicht an tiefen, harten Herausforderungen interessiert sind. viele Leute, die es lieben, einfach nur die Grenzlande zu erkunden oder Zeit mit den Charakteren zu verbringen.

Ich bin ein wenig nervös, weil es PunkteBorderlands 4 gibt, die eine größere Herausforderung darstellen."

Trotz seiner Nervosität gibt er zu, dass das Team "die Herausforderungen definitiv ziemlich stark vorangetrieben hat, vor allem bei den Bossen und den Bosskampf-Mechaniken", sagt aber gleichzeitig, dass es eine gute Lösung gibt:

"... Eines der coolsten Dinge an Borderlands 4 ist, aufgrund der Natur des RPGs, dass man, wenn etwas eine kleine Herausforderung für dich ist, einfach irgendwo grinden und aufleveln und mächtiger werden kann."

Der 12. September ist das Veröffentlichungsdatum für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X, und am 3. Oktober wird die Switch 2-Version veröffentlicht.