Borderlands 4 hat offiziell Goldstatus erreicht

Es scheint, dass die Arbeit an Borderlands 4 wirklich nach Plan verlaufen ist. Das Spiel hat nicht nur seinen Veröffentlichungstermin vorverlegt, sondern ist auch weit über einen Monat vor der Veröffentlichung mit Gold ausgezeichnet worden. Gearbox kündigte den Fertigstellungsstatus des Spiels in den sozialen Medien an, wo wir jetzt anscheinend nur noch auf das Veröffentlichungsdatum warten müssen.

Was bedeutet es, Goldstatus zu erreichen? Nun, in Laiensprache bedeutet es, dass das Spiel im Grunde genommen fertig ist. Alle wichtigen Arbeiten sind abgeschlossen, und während spätere Patches einige Fehler beseitigen und die Leistung steigern werden, befindet sich das Spiel in einem Zustand, in dem es bereit ist, für die Öffentlichkeit freigegeben zu werden.

Wie Randy Pitchford erklärt, hatte die Tatsache, dass Goldstatus zu erreichen, früher einen korrekten Bezug auf die Art und Weise, wie Spiele fertiggestellt wurden, als sie nur auf Discs gespielt wurden. "Wenn wir fertig waren, reichten wir einen Build des Spiels als Kandidaten für die 'endgültige' Version ein", schrieb er. "Die erste Partei würde das Spiel erhalten und Master-Discs herstellen, die sie ihren Tests unterzogen und sie hoffentlich für die Lizenzierung und Herstellung freigegeben haben."

"Als die ersten Parteien den Build genehmigten, erstellten sie eine neue Masterkopie dieser Software, die an den Hersteller physischer Medien geschickt wurde, um auf die Discs repliziert zu werden, die verpackt und an Kunden verkauft wurden", fuhr er fort. "Diese Master-Discs waren buchstäblich goldfarben."

Auch wenn goldene Schallplatten im heutigen Spielentwicklungsprozess keine Rolle spielen, ist der Ausdruck geblieben und wir sind froh darüber. Es ist schön, eine Möglichkeit zu haben, mit der ein Spiel sagen kann, dass es fertig ist, ohne dass ein Entwickler einfach sagt : "Hey, wir sind fertig." Das gibt uns ein bisschen Glanz in unserem Leben.

Borderlands 4 erscheint am 12. September für PC, PS5 und Xbox Series X/S. Eine Nintendo Switch 2-Version wird am 3. Oktober erscheinen.