Borderlands 4 ist nichts weniger als ein Riesenhit - zwei Millionen verkaufte Exemplare seit der Veröffentlichung

Verärgerte Spieler und scharfe Kritik an der schlechten Optimierung des Spiels scheinen den massiven Erfolg von Borderlands 4 nicht gebremst zu haben. Nicht einmal eine Reihe von schlagzeilenträchtigen Bemerkungen von Gearbox-Chef Randy Pitchford kann den Schwung aus der Bahn werfen, denn neue Zahlen von Alinea Analytics zeigen, dass der Looter-Shooter bereits über 150 Millionen US-Dollar eingespielt und rund zwei Millionen Exemplare verkauft hat – mehr als die Hälfte davon auf Steam.

Dieser Meilenstein bedeutet auch, dass die Borderlands-Reihe nun die magische 100-Millionen-Umsatzmarke seit der Veröffentlichung des allerersten Spiels vor all den Jahren überschritten hat. Es ist eine beeindruckende Bilanz, die Borderlands als eine der erfolgreichsten Action-RPG-Serien aller Zeiten zementiert. Und die Fahrt ist noch lange nicht vorbei: Nächsten Monat erscheint Borderlands 4 für die Switch 2, eine Veröffentlichung, die den Verkäufen mit ziemlicher Sicherheit einen weiteren großen Schub geben wird.

Hut ab vor Gearbox – Borderlands 4 ist nichts weniger als ein Riesenerfolg.