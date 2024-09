Borderlands 4 hat "vier brandneue Kammer-Jäger"

HQ

Nächstes Jahr ist es endlich an der Zeit, wieder zur Borderlands-Serie zurückzukehren, wenn das vierte Spiel der Serie veröffentlicht wird. Die meisten Leute hatten wahrscheinlich erwartet, dass dies eine neue Gruppe von Kammer-Jägern bedeutete, mit denen man spielen konnte, aber das war nicht ganz sicher, da wir einen Claptrap als einen dieser Jäger in Borderlands: The Pre-Sequel bekamen.

Aber während der PAX West bestätigte Chief Creative Officer Randy Varnell, dass "wir vier brandneue Kammer-Jäger in Borderlands 4 haben werden", was definitiv eine gute Sache ist. Wir drücken die Daumen für einen traditionelleren Sirenen-Charakter dieses Mal und dafür, dass diese Jäger das Schlachtfeld nicht zu sehr auf eine Art und Weise spammen, die es schwieriger macht, den Überblick zu behalten, was vor allem bei FL4K in hektischen Momenten ein Problem war.

Welche Art von Klasse spielst du am liebsten in der Borderlands-Serie?

