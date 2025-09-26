Borderlands 4 hat jetzt endlich einen Schieberegler für das Sichtfeld auf PS5 und Xbox Series X/S

HQ

Das neueste Update von Gearbox für Borderlands 4 ist da, und für Spieler auf PS5 und Xbox Series X/S ist es zweifellos eines, das man im Auge behalten sollte. Wir sagen das, weil für das Spiel auf Konsolen ein Schieberegler für das Sichtfeld hinzugefügt wurde, der das Spielen des Titels ein wenig einfacher machen sollte, und für diejenigen, die in Spielen unter Reisekrankheit leiden, auch etwas weniger unangenehm.

Dieses Update ist ziemlich vollgepackt, da es auch eine Reihe anderer technischer und leistungsbezogener Anpassungen einführt, bevor es eine Reihe von Fehlerbehebungen für die verschiedenen Vault Hunters und Ausrüstung einführt, was bedeutet, dass einige der Builds, die ihr im Sinn hattet, jetzt wie beabsichtigt funktionieren könnten.

Das Update ist ziemlich lang, also schauen Sie hier vorbei, um es vollständig zu lesen, und für weitere Informationen über Borderlands 4 verpassen Sie nicht unseren Testbericht und unsere praktische Anleitung zum Freischalten von Ultimate Vault Hunter 1-5.