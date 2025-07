Borderlands 4 hat eine Möglichkeit, Claptrap speziell zum Schweigen zu bringen

HQ

Es ist immer schön, ein Spiel zu starten und ein breites Einstellungsmenü zu sehen, in dem man eine Vielzahl verschiedener Teile des Spiels an seine Standards und Bedürfnisse anpassen kann. Gearbox versucht, dies in Borderlands 4 erneut zu erreichen, aber man könnte auch sagen, dass sie über sich hinausgewachsen sind.

Der Streamer Chadly hat enthüllt, dass BL4 tatsächlich über einen speziellen Schieberegler verfügt, mit dem eingestellt werden kann, wie laut der Charakter von Claptrap ist. Der Roboter-Verbündete wurde lange Zeit als Ärgernis angesehen und ist dennoch eine Zeltstange und eine Lieblingsfigur der Fans, so sehr, dass er in vielen der Spiele auch zu einem satirischen Boxsack geworden ist, und BL4 wird eindeutig nicht anders sein.

Die Funktion ist nicht nur ein Audio-Schieberegler, der Claptrap weniger nervig macht, sondern anscheinend auch, dass der Charakter darauf reagiert, wenn man ihn benutzt, wie Narrative Director Sam Winkler diese Enthüllung mit folgenden Worten kommentierte:

"Ich habe einige Zeilen nur für dieses Feature geschrieben und es enthält vielleicht die dümmste, nischenhafteste Anspielung auf einen bestimmten schrecklichen Akzent in einer bestimmten klassischen immersiven Simulation."

Wirst du Claptrap zum Schweigen bringen, oder wirst du den motorischen Mund weiterhin endlos kläffen lassen?