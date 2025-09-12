Borderlands 4: Hangover Helper Side Quest Guide

HQ

Wenn du zum ersten Mal die Fadefields in Borderlands 4 betrittst, wirst du wahrscheinlich auf Erkundungstour gehen wollen. Es ist nicht nur wichtig, dass du ein paar XP und Ausrüstung sammelst, um für die Hauptstory-Missionen bereit zu sein, sondern es gibt auch einige lustige Zeiten mit den verrückten Nebencharakteren, die du im Freien triffst. Nehmen wir zum Beispiel Hangover Helper, eine scheinbar einfache Quest, die sich im Eröffnungsgebiet des Spiels befindet, nordöstlich von dem Ort, an dem du beginnst.

Vielleicht findest du den Anfang dieser Quest, während du einen Ermordeten in Meat is Murder verfolgst, aber selbst wenn du es nicht tust, beginnst du deine Reise auf die gleiche Weise. Wenn du in einer nahegelegenen Siedlung eine betrunkene Frau findest, wirst du zu Ole Shammy geführt, einem Mann, der seinen eigenen besonderen Moonshine herstellt und Hilfe beim Brauen einer frischen Charge sucht.

Nachdem du dich mit Ole Shammy getroffen hast, wirst du zu einigen nahe gelegenen Klippen geschickt, um Kratch zu töten. Diese fliegenden Biester sollten nicht allzu viel Ärger bereiten, aber wenn du wirklich nicht gegen sie kämpfen willst, kannst du dir einfach die Pods, die du brauchst, mit deinem Greifer aus ihrem Nest schnappen und nach Hause rennen. Ole Shammy ist damit aber noch nicht fertig, denn er wird Ihnen sagen, dass dies nur der Anfang seines ganz besonderen Rezepts ist. Er braucht auch einen roten Stein, der aus einem Geysir vor einer nahegelegenen Hütte spuckt.

Werbung:

Das Aufbrechen des Geysirs ist einfach genug und kann mit einem gemahlenen Stampfer durchgeführt werden, aber es kann ein wenig schwierig sein, den roten Stein zu bekommen. Mehrere Steine werden aus dem Geysir geschleudert, und sie werden alle vom Rauch verdeckt. Wir bekamen es, nachdem wir uns die Ränder angesehen und einen dunkleren Stein umklammert hatten. Es kann eine Minute dauern, sollte aber keine allzu große Herausforderung sein.

Sind wir danach fertig, höre ich Sie fragen? Nein, Ole Shammys Rezept ist viel komplexer, und er möchte, dass wir auch die Mangler-Duftdrüsen greifen. Das ist gar nicht so schwer, da Mangler so ziemlich überall auf der Karte im ersten großen Gebiet von Borderlands 4 zu finden sind und genauso leicht getötet werden können, wie sie entdeckt werden. Sobald Du ein paar gute Duftdrüsen angesammelt hast, kannst Du Dich auf den Weg zurück zu Ole Shammy machen und alle Zutaten für ihn zusammenzerkleinern. Selbst dann ist er noch nicht ganz fertig mit deiner Hilfe, denn dann musst du zu einem Lager von Partygängern in der Nähe gehen und ihnen eine Dosis des Gebräus geben, das du gemacht hast.

Im Wesentlichen geht es darum, dass du auf die Spitze eines kleinen Wasserturms gehst und die Getränke der Partygänger mit der schmutzigen Substanz verseuchst, die du gerade hergestellt hast, bevor du den Turm abschießt, so dass jeder versucht, sich eine kostenlose Nachfüllung zu holen. Sie sind nicht allzu glücklich darüber, dass du sie vergiftet hast, und du musst die Ripper auslöschen, die gegen dich kämpfen werden, weil du ihnen den Spaß verdorben hast, bevor die Aufregung schließlich nachlässt. Endlich kannst du die Partygäste versammeln und zu Ole Shammy zurückkehren, um deine Belohnung zu erhalten. Leider gibt er dir nichts von seinem eigenen patentierten Mondschein, aber du bekommst etwas Beute und ein Dankeschön dafür, dass du die Kunden in dieser seltsamen Mischung aus der Unterstützung lokaler Unternehmen und dem "De-Spiking" von Getränken dorthin zurückbringst, wo sie hingehören.

Werbung: