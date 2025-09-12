Borderlands 4 Guide: So findest du Threk und Burro

HQ

Gearbox hat sich in seinen Borderlands -Spielen schon immer dadurch hervorgetan, alberne und urkomische Parodie-Feinde zu bieten, und Borderlands 4 wird nicht anders sein. Diejenigen, die sich das Spiel bei der Veröffentlichung ansehen und nach etwas Lustigem suchen, das sie in The Fadefields tun können, haben wir eine großartige Option, da Sie ein sumpfiges Gebiet besuchen können, um eine Version von Shrek und geliebten Gefährten Donkey zu treffen.

Wenn du dich in den äußersten Südosten von The Fadefields begibst, direkt westlich des Kartensymbols für die Festung von Idolator Sol, findest du ein Order Bunker, und unter der Stelle, an der sich dieser Bunker befindet, in einer schmutzigen Schlucht, befindet sich ein Echo Log, den du deiner Sammlung hinzufügen kannst.

Aber Vorsicht! Dieser Echo Log ist nicht unbewacht, denn wenn du dich näherst, wirst du von einem massiven grünen Zerker namens Threk und seinem kleinen Wildhorn Kälbergefährten Burro überfallen. D.h. Shrek und Donkey.

Werbung:

Es gibt nicht viel mehr zu dieser dummen Parodie und Anspielung, da die Feinde keine Spezialangriffe haben und was nicht, aber sie sind mächtige Bedrohungen, die gute Beute belohnen, also stellen Sie sicher, dass Sie sie besiegen und die Belohnungen ernten.