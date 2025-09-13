Borderlands 4 Guide: Drei Vex bauen sich auf, um eine unaufhaltsame Sirene zu werden

HQ

Wie jeder Borderlands -Spieler weiß, besteht einer der aufregendsten Teile des Spiels darin, ein Vault Hunter zu entwerfen, das zu Ihrem Spielmodus passt, aber auch die vielen Horden von Bedrohungen auf der ganzen Welt überwinden kann. Für Borderlands 4 stehen vier Vault Hunters zur Auswahl, wobei diese Rafa, Amon, Harlowe und Vex sind, und für den heutigen Leitfaden konzentrieren wir uns auf die Bewohnerin Siren des Haufens, Vex, die drei Builds liefert, die ihre drei jeweiligen Fertigkeitsbäume nutzen.

Hinweis: Diese Builds basieren auf einem maximalen Rang Vex, was bedeutet, dass alle 49 verfügbaren Fertigkeitspunkte im Spiel verwendet werden, um diese Builds zu verwirklichen.

Kataklysmische Vexalation

Konzentrieren wir uns zunächst auf den Vexcalation -Baum von Vex, der leichter durch seine blassgrüne Farbe definiert werden kann. Bei diesem Baum dreht sich alles um die Verwendung von Phase Blast und der Eldritch -Form mit großer Wirkung, und es ist eigentlich die Anomalie des Haufens, da es der einzige ist, bei dem Vex keinen Diener spawnt.

Da Vex auf dem Schlachtfeld keine Hilfe haben wird, haben wir diesen Build natürlich auf Zähigkeit, Lebensraub, Abhärtung und absolute Kraft ausgelegt, und die folgende Vorteilsanordnung bedeutet, dass Vex zu einem nuklearen Kraftpaket wird, wenn sie ihre Fähigkeit einsetzt, und den Rest der Zeit zu einem Dämon mit kritischem Treffer wird.

Außerdem ist es ein Build, der grundsätzlich so konzipiert ist, dass er nicht auf ein Element abgestimmt ist, was für Solospieler hilfreich ist, die sich nicht zu sehr an ein Element binden wollen. Stattdessen zeichnet sich dieser Build dadurch aus, dass Vex nicht auf ein Element abgestimmt ist, was ihn zum besten Freund von Jakobs Waffen macht, bei denen die Kombination aus starken, kritischen Treffern und typischerweise einem Mangel an elementarer Verbindung eine himmlische Kombination ist.

Doppelte, doppelte Mühe und Mühe

Jetzt konzentrieren wir uns auf die Linie Here Comes Trouble (den rot-orangefarbenen Fertigkeitsbaum), wobei sich die Basis um den katzenartigen Vertrauten Trouble von Vex dreht. Das Ziel dieses Builds ist es, Trouble die Schwerstarbeit erledigen zu lassen und den Druck zu verringern, damit Vex zuschlagen kann, ohne Gefahr laufender gefährlicher Angriffe ausgesetzt zu sein.

Aus diesem Grund haben wir bei dem folgenden Build darauf geachtet, Trouble schwer zu besiegen, heilbar und schnell wiederkehrbar zu machen, wenn sie besiegt wird, und sie gleichzeitig mit einer Gefährten-Illusion zu verbessern, die im Kampf ebenso verheerend ist. Tatsächlich ist dieser Build so konzipiert, dass Trouble tatsächlich selten sterben sollten, zumal man, wenn es heiß hergeht, die zusätzliche Fähigkeit aktivieren kann, um Trouble und die Illusion in Bösewichte zu verwandeln, was ihren Schadensausstoß erhöht und ihre Gesundheit wieder voll ausfüllt. Und das alles, während Vex aus der Ferne zuschaut und tonnenweise Schaden austeilt, ohne im Fokus der Aufmerksamkeit des Feindes zu stehen. Sollte dies jedoch passieren, gelten die Abschirmung und der Lebensstil auch für Vex, was bedeutet, dass die Siren unglaublich schwer zu besiegen sein wird.

Wo ist dieser Stack im Vergleich zum Vexcalation -Build? Zugegeben, dieser Baum ist nicht mein Favorit, aber er funktioniert und ist besonders nützlich für Spieler, die es nicht mögen, von einer großen Anzahl von Feinden bedrängt zu werden.

Viermal so viel Charme

Zuletzt haben wir The Fourth Seal Baum (d.h. den blauen). Bei diesem Baum dreht sich alles um das Laichen von Reapers und Spectres und Junge, diese Kerle haben es in sich. Dies ist vielleicht der tödlichste Build, den wir uns bisher ausgedacht haben, vor allem für Spieler, die sich in hitzigen Situationen befinden, da er sich durch seine Kill-Fähigkeiten definiert, was bedeutet, dass jeder Kill, den ihr erzielt, Vex und ihre Diener noch stärker macht.

Hier geht es darum, zu entscheiden, welche Diener gespawnt werden sollen, sei es im Nahkampf Reapers oder im Fernkampf Spectres, und dann ständig sicherzustellen, dass sie im Spiel sind und viel Gesundheit haben. Dank des Designs des Builds werden es die Feinde sehr schwer haben, diese Schergen zu besiegen, aber die Zeit ist ihr größter Feind, denn in der Sekunde, in der sie aus dem Kampf sind und die Tötungsfähigkeiten verblassen, werden diese Schergen wieder in Vergessenheit geraten.

Wir nutzen hier auch zwei verschiedene Skill-Bäume, da wir Vexcalation nutzen, um ein paar zusätzliche Kill-Skills zu ergattern, vor allem, weil wir uns nicht zu sehr auf eine Art von Element beschränken wollen, daher die begrenzte Investition in die drei Unterkategorien für The Fourth Seal -Baum.

Was dabei herauskommt, ist ein Monster-Build, bei dem es ein Albtraum sein wird, Vex zu besiegen, und ihre Schergen werden autonom agieren, Horden von Feinden niederstrecken, ohne ins Schwitzen zu geraten, und sowohl Vex als auch sich selbst stärker machen, während sie gehen.

Zum Vergleich: Dies ist vielleicht mein Lieblings-Build von allen, aber er ist auch der wartungsintensivste, da er viel Konzentration erfordert, um sicherzustellen, dass eure Schergen alle auf dem Schlachtfeld sind und dass sie gesund sind, und sie sogar mit der zusätzlichen Fähigkeit aufzufüllen, falls der Moment es erfordert.

Wie spielst du am liebsten Vex? Vergiss nicht, deine epischen Builds in den Kommentaren unten zu teilen.