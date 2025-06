Borderlands 4 Entwickler lüften die Geheimnisse der Entwicklung von Kammer-Jägern

HQ

Von Roland bis Vex haben wir alle unsere Lieblings-Kammer-Jäger aus Borderlands-Spielen. Ihre Fähigkeiten, Persönlichkeiten und Designs sind alle unterschiedlich und - laut einem kürzlich erschienenen Entwicklervideo - braucht es viel, um jeden Aspekt eines Kammer-Jägers zu bestimmen.

"Jeder im Unternehmen kann einen Kammer-Jäger vorschlagen", sagte Lin Joyce, Managing Director of Narrative. "Wir spielen das Spiel so viel, dass wir anfangen, darüber nachzudenken, was wir als nächstes darin sehen wollen. Wir sammeln Pitches auf Unternehmensebene. Wir überprüfen diese Pitches und grenzen sie ein. Oft nehmen wir Elemente aus mehreren Pitches und fügen sie zusammen, um etwas noch knallharteres zu schaffen."

Es scheint, dass die Tür viel offener ist, als man vielleicht zuerst denkt, wenn man einen Kammer-Jäger erstellt. Die Pitches kommen aus allen Teilen von Gearbox, und es ist nicht nur ein kleineres Team, das über unsere spielbaren Charaktere in der Zukunft entscheidet. Für Borderlands 4 haben wir Vex, Rafa, Harlowe und Amon, die bereit sind, es mit Kairos aufzunehmen. Wir müssen sehen, ob diese neuen Helden die Erwartungen einiger der besten Helden der Reihe erfüllen können.