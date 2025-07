Borderlands 4 enthüllt die bescheidenen Ursprünge von Vex im neuen Trailer

HQ

Wenn wir vom Leben eines Kammer-Jägers hören, stellen wir uns oft vor, dass er eine coole Hintergrundgeschichte hatte, bevor er sich auf seine Abenteuer in Pandora und darüber hinaus begab. Axton war ein Soldat, Zer0 war ein geschickter Attentäter. Krieg war der buffigste Psycho, den wir je gesehen haben.

Man stellt sich nicht gerade vor, dass einer der größten Helden der Galaxie ein Verkäufer ist. Aber genau das ist der Ursprung von Vex, Borderlands 4 's Siren. In dem neuen Kurzfilm, den ihr euch unten ansehen könnt, sehen wir, wie Vex untätig Gegenstände durchscannt, bevor ein riesiger Verkauf beginnt, und ihren Chef dazu zwingt, sich das Hirn aus dem Leib zu pusten.

Kundeninduzierter Stress zwingt Vex, ihre Sirenenkräfte zu erwecken, alle in ihr zu töten und den Traum eines jeden supergestressten Einzelhandelsangestellten zu leben. Wir haben auch eine richtige Einführung in das Gameplay von Vex bekommen, das sich darauf konzentriert, Beschwörungen zu nutzen, um großen Schaden zu verursachen und den Feind zu beschäftigen. Egal, ob es sich um einen Klon ihrer selbst oder einen massiven lila Panther handelt, Vex denkt sich alles aus, womit sie ihre Feinde töten will.

