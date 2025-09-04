Borderlands 4: Die letzte Vorschau - Vertraut, unterhaltsam und frisch an den richtigen Stellen

HQ

Ich finde es immer widersprüchlich, wenn es um eine Vorschau wie diese geht. Es ist der 4. September, und in etwas mehr als einer Woche wird Borderlands 4 eingetroffen sein, weshalb es kaum verrät, wenn ich sage, dass wir gerade dabei sind, das Spiel zu rezensieren. Bald werden wir in der Lage sein, euch alles über unsere ungehinderten Gedanken zum neuesten Looter-Shooter von Gearbox zu erzählen, aber im Moment konzentrieren wir uns auf einen prägnanteren Teil des Spiels.

HQ

Anfang des Jahres haben wir euch im Bereich Fadefields in Kairos von unseren ersten Eindrücken von Borderlands 4 erzählt. Für diese Vorschau bleiben wir in diesem Bereich, auch wenn wir jetzt in der Lage sind, weiter voranzukommen und den Kampf gegen einen der größten Bosse der Hauptgeschichte aufzunehmen, Idolator Sol. Zum Vergleich: Jeder der jeweiligen Kernbereiche in Kairos wird von einem der Leutnants des Timekeeper regiert, und für das Fadefields, das aus dem Skrupellosen Idolator Sol besteht, eine enorme und rachsüchtige Persönlichkeit, die nichts anderes will, als sich den Respekt des Timekeeper erneut zu verdienen.

Im Vorfeld der Konfrontation mit Sol lernen wir die neue Mischung aus Borderlands Gameplay kennen, die Gearbox entworfen hat. Vorbei ist die eher lineare Struktur, bei der man sich nach und nach durch verschiedene Levels arbeitet und zwischen diesen isolierten Gebieten hin- und herreist, während man Quests abhakt. In Borderlands 4 gibt es eine nahtlose Welt, was im Grunde bedeutet, dass sie die meiste Zeit offen ist. Du kannst Haupt- und Nebenquests annehmen, wann immer du es für richtig hältst, und zwischen ihren Zielen in der weiten Welt reisen, ohne durch einen Ladebildschirm eingeschränkt zu sein. Es ist eine nette Idee und ich kann den innovativen Ansatz von Gearbox hier schätzen, aber wenn man die Fadefields erkundet, kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass es manchmal ein wenig an Richtung und Charakter mangelt und dass es dem Weltdesign an einem Grad an Raffinesse mangelt, der das Herumwandern weniger lästig macht. Ich sage das, weil das Kämpfen, kleinere Klippen zu überwinden, der Erkundung einen Dämpfer versetzt...

Werbung:

Aber abgesehen vom Weltdesign ist das Spiel vollgepackt mit Feinden, die es zu bekämpfen gilt, Beute, die es zu verdienen gilt, und Sammlerstücken, die es zu sammeln gilt, was bedeutet, dass es immer noch das Borderlands -Erlebnis ist, das Gearbox geboten hat. Es gibt eine Reihe von abwechslungsreichen und spaßigen neuen Vault Hunters, die es zu meistern und auf unzählige bizarre Arten zu bauen gilt, die Beute ist vielleicht die beste, die es je gab, dank der Licensed Parts, die für absurd einzigartige Waffen und Werkzeuge sorgen, und Gearbox hat eindeutig auf das Feedback der Fans gehört, um dieses Spiel auch voranzutreiben.

Zum einen sind die Benutzeroberfläche und die Menüs deutlich besser und funktionieren jetzt sogar einigermaßen gut. Es ist weniger kompliziert und hat einen besseren Fokus, und das erstreckt sich auch auf die Art und Weise, wie Herausforderungen berücksichtigt wurden. Anstatt mit Badass Ranks für kleinere Verbesserungen der Kernattribute herumzuspielen, tragen jetzt Herausforderungen, Weltaktivitäten und Sammlerstücke zu den verfügbaren SDU-Punkten bei, was bedeutet, dass du deine Rucksackgröße und Munitionskapazität erweitern kannst, indem du sinnvolle Dinge tust, anstatt nur erpresserische Geldbeträge auszugeben. Die Bewegungen sind geschmeidig und flüssig, das Gunplay ist reaktionsschnell und präzise, die Waffen sind schlagkräftig und laut und die Feinde sind breit und vielfältig. Auch dies sind ziemlich niedere Dinge, aber sie zeigen, dass Borderlands 4 auf dem Feedback der Fans basiert, und das zeigt sich in der Praxis, indem es ein Spiel liefert, das sich nach nur wenigen Stunden wie eine Verbesserung gegenüber Borderlands 3 und Tiny Tina's Wonderlands anfühlt.

Werbung:

Was den Ton und den Humor betrifft, so wurde viel darüber gesprochen, wie der Toilettenhumor verschwindet und durch eine düsterere und düsterere Geschichte ersetzt wird. Schon nach wenigen Stunden ist klar, dass dies der Fall ist, denn Idolator Sol zeichnet sich dadurch aus, dass er ein wirklich grausamer Bösewicht mit erschütternden und apathischen Motiven ist, die ihn leicht zu verachten machen. Aber nur weil es ein düstereres Spiel ist, heißt das nicht, dass Borderlands 4 seinen Verstand verloren hat. Es gibt immer noch jede Menge Humor, sei es in Nebenquests, die einen zum Lachen bringen oder sichtlich ratlos zurücklassen, oder sogar in den einfachen Wegwerfkommentaren von Feinden, bei denen Psychos - oder in diesem Fall Rippers - in der Hitze des Gefechts immer wieder zum Kichern bringt.

Es muss jedoch gesagt werden, dass dies nur auf einem frühen Teil der Erfahrung basiert, einem kurzen Vorgeschmack auf das Gesamtganze. Sicher, die Kämpfe, das Buildcrafting, die wunderbare Art Direction, die epischen Bosskämpfe, all diese Elemente beeindrucken und fühlen sich an wie traditionelle Borderlands, aber die große Frage bei Borderlands 4 wird sein, wie die neuen Funktionen weiterhin innovativ sind und sich im Laufe der Stunden behaupten. Wir werden uns viel tiefere Gedanken zu diesen Punkten machen, wenn es Zeit für den vollständigen Test ist.

HQ

Wie auch immer, lassen Sie uns das Ganze mit einer kurzen Zusammenfassung meiner Zeit mit Borderlands 4 für diese Vorschau abrunden. Epische Action? Prüfen. Brillantes und tiefgründiges Buildcrafting und plünderbare Waffen? Prüfen. Interessante und oft urkomische Charaktere? Prüfen. Rachsüchtige und skrupellose Feinde? Prüfen. Vielversprechende Innovationen? Prüfen. Borderlands 4 entwickelt sich zu einem unterhaltsamen neuen Kapitel, das sich an den richtigen Stellen vertraut, unterhaltsam und frisch anfühlen wird.