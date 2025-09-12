Borderlands 4 bricht Steam-Rekord trotz holprigem Start

HQ

Trotz eines PC-Launchs, der mit technischen Problemen gespickt war, hat Borderlands 4 einen fulminanten Start hingelegt und sich wie verrückt verkauft. Nur wenige Stunden nach der Veröffentlichung stellte das Spiel mit über 207.000 gleichzeitigen Spielern auf Steam einen neuen Franchise-Rekord auf - das sind mehr als 84.000 mehr als der bisherige Höchststand von Borderlands 2.

Die Kritiken auf Steam sind nach wie vor gemischt, aber das hat die Spieler nicht davon abgehalten, sich kopfüber in Pandoras neuestes Chaos zu stürzen. Die meiste Kritik richtet sich eher gegen die schlechte Optimierung des Spiels als gegen das Kerndesign. Der Shooter basiert auf der Unreal Engine 5 und bringt selbst die leistungsstärksten GPUs an ihre Grenzen - etwas, vor dem der CEO von Gearbox vor der Veröffentlichung gewarnt hat.

Gleichzeitig wird das Gameplay auf ganzer Linie gelobt, wobei die offene Welt als die beste beschrieben wird, die die Serie je geboten hat. Und da das Wochenende näher rückt, werden diese bereits schwindelerregenden Zahlen wahrscheinlich noch weiter steigen.

Plünderst du schon und schießt dich durch Borderlands 4 ?