Borderlands 4 bekommt im Januar die Funko Pop Behandlung

HQ

Funko Pops sind vielleicht nicht mehr ganz so heiß wie früher, aber sie verkaufen sich immer noch in Wagenladungen, und es gibt nicht viele große Popkultur-Phänomene, die nicht in Funko-Plastik verewigt sind. Die Borderlands-Serie unterstützt Funko Pops schon lange, und jetzt, da Borderlands 4 veröffentlicht wurde (schau dir unseren Testbericht an), ist es offensichtlich Zeit für mehr Figuren.

Alle vier neuen Hauptcharaktere werden zusammen mit dem Maskottchen Claptrap veröffentlicht und werden voraussichtlich Anfang Januar verfügbar sein. Schauen Sie sie sich alle im Bluesky-Beitrag unten an.

https://bsky.app/profile/fncentertainment.ca/post/3lz26mywwoc2m