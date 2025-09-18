Gamereactor

  •   Deutsch

Einloggen
Gamereactor
News
Borderlands 4

Borderlands 4 bekommt im Januar die Funko Pop Behandlung

Schauen Sie sich die Kunststoffversionen von Vex, Rafa, Amon und Harlowe an. Und natürlich... Geschwätz.

HQ

Funko Pops sind vielleicht nicht mehr ganz so heiß wie früher, aber sie verkaufen sich immer noch in Wagenladungen, und es gibt nicht viele große Popkultur-Phänomene, die nicht in Funko-Plastik verewigt sind. Die Borderlands-Serie unterstützt Funko Pops schon lange, und jetzt, da Borderlands 4 veröffentlicht wurde (schau dir unseren Testbericht an), ist es offensichtlich Zeit für mehr Figuren.

Alle vier neuen Hauptcharaktere werden zusammen mit dem Maskottchen Claptrap veröffentlicht und werden voraussichtlich Anfang Januar verfügbar sein. Schauen Sie sie sich alle im Bluesky-Beitrag unten an.

https://bsky.app/profile/fncentertainment.ca/post/3lz26mywwoc2m

Ähnliche Texte

0
Borderlands 4Score

Borderlands 4
KRITIK. Von Ben Lyons

Gearbox kehrt mit einem neuen Kapitel in ihrer geschichtsträchtigen Serie zurück, die darauf abzielt, innovativ zu sein und gleichzeitig das charakteristische Borderlands-Gefühl beizubehalten, das so viele lieben.



Lädt nächsten Inhalt