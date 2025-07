Borderlands 4 auf Switch 2 erfordert einen Download - auch wenn Sie die Cartridge kaufen

HQ

Gearbox-Chef Randy Pitchford hat bestätigt, dass Sie bei der Veröffentlichung von Borderlands 4 für Switch 2 am 3. Oktober eine große Menge an Daten herunterladen müssen - selbst wenn Sie die physische Cartridge kaufen. Nicht gerade schockierend, aber wie so viele andere Spiele auf dem System ist es effektiv eine Game Key Card-Veröffentlichung. Pitchfords Erklärung ist unverblümt und auf den Punkt gebracht:

"Es ist ein großes Spiel. Es wird einen Download geben, auch für physische Kopien."

Und verlassen Sie sich nicht auf 60 fps. Pitchford sagt, dass sich das Team geweigert hat, Inhalte zu kürzen oder vollständiges Crossplay mit anderen Plattformen zu opfern, daher zielt die Switch 2-Version auf "hauptsächlich um die 30 fps" ab, und man sollte sich auf Einbrüche bei stärkeren Feuergefechten gefasst machen. Das gilt umso mehr im Handheld-Modus, wo die Hardware viel stärker gefordert wird.

Das Getriebe ist nicht allein. Immer mehr große Publisher stützen sich bei der Veröffentlichung von Switch 2 auf Game Key Cards – ein unbeliebter, aber wachsender Trend, der mit ziemlicher Sicherheit nicht verschwinden wird. Wagen mit hoher Kapazität kosten echtes Geld, und da die Spielgrößen immer weiter in die Höhe schnellen, müssen wir uns alle daran gewöhnen.

