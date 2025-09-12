Borderlands 4 Anleitung: Wie man das Urzeitgewölbe in den Fadefields findet und öffnet

HQ

In Borderlands 4 haben Vaults einen ganz anderen Zweck als in der Vergangenheit. Hier kannst du dich neuen Herausforderungen stellen, indem du die Karte nach den verschiedenen Vault Key Fragments durchkämmst und diese dann schließlich kombinierst, um eine Vault Tür an ganz bestimmten Orten rund um Kairos zu öffnen. Wenn du deine Reise in diesem feindlichen Land beginnst, befindet sich die erste Vault, mit der du wahrscheinlich in Kontakt kommen wirst, am Anfangsort von The Fadefields. Um dir dabei zu helfen, dieses herausfordernde Gebiet freizuschalten, um dich den Feinden und dem Boss darin zu stellen, um epische Beute zu machen, haben wir diesen praktischen Leitfaden zusammengestellt.

Auffinden der Vault-Schlüsselfragmente in den Fadefields

Um Vault Key Fragments zu finden, kannst du entweder genügend Basisstandorte freischalten, um einen radarähnlichen Effekt auszulösen, der dir hilft, sie zu lokalisieren, oder alternativ kannst du zu den Orten gehen, wie unten gezeigt und beschrieben.

Schlüsselfragment #1 - Coastal Bonescape

Das erste Fragment befindet sich tatsächlich ganz in der Nähe der Stelle, an der man in Kairos am Strand von Claptraps ehrlich gesagt erbärmlichem Hauptquartier angespült wird. Gehe nach Westen, bis du den südwestlichsten Punkt auf der Weltkarte erreichst, und du findest eine kleine Hütte, in der die Key Fragment auf einer Kiste mit Blick auf den Ozean ruht.

Schlüsselfragment #2 - Das Heulen

Dieser ist auch relativ leicht zu finden, da er sich direkt über dem Hauptknotenpunkt von The Fadefields befindet, der als The Launchpad bekannt ist, der Stadt, in der du Rush zum ersten Mal triffst. Etwas weiter im Nordosten, auf der anderen Seite eines Berges, wartet das Key Fragment auf einem Podest.

Schlüsselfragment #3 - Die Schlinge des Götzendieners

Diese ist etwas komplexer, aber du wirst tatsächlich darüber stolpern, wenn du die vielen Nebenquests für den unflätigen Splice und seine empfindungsfähigen Krabbenbeine abschließt. Wenn nicht, begib dich nördlich der Hauptfestung von Idolator Sol, wo du etwas findest, das ein Behandlungsplanet zu sein scheint. Auf der Südseite dieses Bereichs befindet sich ein versteckter unterirdischer Abschnitt, den du erreichen kannst, indem du mit deinem Greifer eine Blechplatte aus dem Weg ziehst. Sobald du das getan hast, kannst du ins Innere gehen, um den Key Fragment zu finden, der von einem abgetrennten Metallarm umklammert wird.

Öffnen des Tresors in den Fadefields

Jetzt kommt der wirklich lustige Teil, nämlich das Vault zu finden und es zu öffnen. Für The Fadefields liegt die Vault nahe an Key Fragment #3, da sie sich direkt nordöstlich der Festung von Idolator Sol befindet. Es befindet sich auf dem Gipfel eines Berges, eingebettet zwischen zwei Spielerbasen, die als Schnellreisepunkte fungieren, und es fällt sofort auf, weil es bei weitem eine der ältesten Seiten ist, auf die Sie bisherKairos gestoßen sind.

Das Öffnen des Vault ist so einfach wie das einfache Interagieren mit dem Sockel, um die drei Key Fragments zu verwenden, wobei sich dann das Arch bildet und sich das Tor für den Zugang zu Inceptus ' Vault öffnet. Was Sie im Inneren finden werden... Nun, das werden wir Ihnen nicht verderben. Erwarte einfach jede Menge Order Fraktionsgegner, bevor du dich mit einem tödlichen Boss namens Inceptus auseinandersetzen musst, der Creep Feinde spawnen und von der Decke hängen kann, so dass das Schlachtfeld mit Korrosion überflutet wird.

Die gute Nachricht ist, dass, wenn du diese Bedrohungen überwindest und die Vault abschließt, du nicht nur mit tonnenweise Beute belohnt wirst, sondern auch mit einer dauerhaften Verbesserung deiner Bewegungsfähigkeiten, die in diesem Fall die Geschwindigkeit, mit der du beim Gleiten Treibstoff verbrennst, viel langsamer abnimmt, was es dir ermöglicht, viel längere Zeiträume und Entfernungen zu gleiten.