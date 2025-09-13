Borderlands 4 Anleitung: So findest und öffnest du das Urzeitgewölbe in Carcadia Burn

HQ

In Borderlands 4 haben Vaults einen ganz anderen Zweck als in der Vergangenheit. Hier kannst du dich neuen Herausforderungen stellen, indem du die Karte nach den verschiedenen Vault Key Fragments durchkämmst und diese dann schließlich kombinierst, um eine Vault Tür an ganz bestimmten Orten rund um Kairos zu öffnen. Zu Beginn deiner Reise befindet sich der erste Vault, mit dem du wahrscheinlich in Kontakt kommen wirst, am Anfangsort von The Fadefields (verpasse nicht unseren vollständigen Leitfaden für diesen Tresor), aber der nächste wird wahrscheinlich der in Carcadia Burn sein, der Region nordwestlich von The Fadefields. Um dir zu helfen, diese schwierige Herausforderung freizuschalten und dich den Feinden und Bossen in dir zu stellen, um epische Beute zu machen, haben wir diesen praktischen Leitfaden zusammengestellt.

Suchen der Tresorschlüsselfragmente in Carcadia Burn

Um Vault Key Fragments zu finden, kannst du entweder genügend Basisstandorte freischalten, um einen radarähnlichen Effekt auszulösen, der dir hilft, sie zu lokalisieren, oder alternativ kannst du zu den Orten gehen, wie unten gezeigt und beschrieben.

Schlüsselfragment #1 - Schräg

Unser Rat wäre, von The Fadefields nach Carcadia Burn zu fahren, indem Sie entlang der Straße in der Nähe der Westküste von Kairos nach Norden fahren. Der Grund dafür ist, dass das erste Vault Key Fragment eigentlich ziemlich nah dran ist. Sobald Sie den ersten Basisstandort gefunden haben, den Sie für den Crimson Resistance beanspruchen können, befindet sich der Key Fragment tatsächlich nur im Süden. Um ihn zu erreichen, gehst du zur nahegelegenen Tankstelle und findest den Schlüssel auf dem Dach in der Mitte eines länglichen Tisches.

Werbung:

Schlüsselfragment #2 - Tonnage-Schälung

Das nächste Key Fragment befindet sich im Nordwesten von Carcadia Burn. Genauer gesagt, wenn du dich knapp über Callis ' Queen's Cradle Ripper Anlage wagst, wirst du auf ein Schiffswrack stoßen. Begib dich in das Wrack und du wirst feststellen, dass es keinen anderen Ort gibt, an den du gehen kannst, oder? Falsch, am anderen Ende eines der Korridore befindet sich ein Metallgitter, das abgerissen werden kann, um den Zugang zu einem versteckten Tunnel freizugeben, der, wenn man ihm folgt, schließlich zu einer schreinartigen Umgebung führt, in der die Key Fragment darauf wartet, dass jemand sie aufhebt.

Werbung:

Schlüsselfragment #3 - Zerstörte Sumpfgebiete

Der letzte Schlüssel befindet sich sehr weit nördlich von Carcadia Burn und Kairos. Bleiben Sie auf dem Festland Kairos und reisen Sie so weit wie möglich nach Norden, bis Sie in der Nähe von The Gunkworks sind. Du wirst feststellen, dass es eine Brücke gibt, die in diesen erschütternden Bereich führt, und unter der Brücke, auf der Westseite, befindet sich eine versteckte Nische, in der ein weiterer Schrein versteckt ist. Suchen Sie das Key Fragment auf dem Sockel.

Öffnen des Tresors in Carcadia Burn

Wieder einmal erreichen wir den spannenden Teil der Reise, denn es ist an der Zeit, das Vault selbst zu öffnen. Für Carcadia Burn sprechen wir über den Bereich von Radix, und wie der Vault, der zu Inceptus in The Fadefields führt, entsperren Sie ihn, indem Sie einfach mit dem Sockel Vault interagieren, auf dem sich der Bogen befindet.

Was den Ort betrifft, an dem das Arch of Radix zu finden ist, so befindet es sich im Wesentlichen im Zentrum von Carcadia Burn, ein bisschen südwestlich des Hauptknotenpunktbereichs von Carcadia. Er ist auch im Freien zu finden und wird von denen, die danach suchen, leicht entdeckt, vor allem, wenn die Key Fragments verzehrt werden und sich die Tür in all ihrer funkelnVault den violetten Pracht öffnet.

Was hält Radix für Sie bereit? Auch hier werden dich viele Order Feinde verlangsamen, bevor du auf dem Schlachtfeld des Hauptbosses gegen den titelgebenden Unhold landest. Radix ist ein bisschen lästig, aber kein großes Problem, da er langsam ist, gerne Teile der Arena mit explosiven Steinen und umkreisenden Steinen absperrt und ansonsten einen etwas unangenehmen kritischen Trefferpunkt hat, da er sich unter seinem Kinn befindet.

Sobald er jedoch besiegt ist, werdet ihr mit einer Menge Beute belohnt und noch einmal mit einem weiteren permanenten Bewegungs-Upgrade, wobei dieses die Regeneration von Treibstoff in eurem Glide Pack ziemlich stark reduziert. Zusammen mit dem Upgrade von The Fadefields wird das Durchlaufen von Kairos immer einfacher.