Borderlands 4 Anleitung: So findest und öffnest du das Urzeitgewölbe im Terminus-Gebirge

HQ

In Borderlands 4 haben Vaults einen ganz anderen Zweck als in der Vergangenheit. Hier kannst du dich neuen Herausforderungen stellen, indem du die Karte nach den verschiedenen Vault Key Fragments durchkämmst und diese dann schließlich kombinierst, um eine Vault Tür an ganz bestimmten Orten rund um Kairos zu öffnen. Wenn du deine Reise in diesem feindlichen Land beginnst, befindet sich der erste Vault, mit dem du wahrscheinlich in Kontakt kommen wirst, am Anfangsort von The Fadefields (schau dir unseren Leitfaden für diesen Tresor hier an), der zweite wahrscheinlich in Carcadia Burn (und auch für diesen Tresor hier) und der dritte im sehr gebirgigen Bereich von Terminus Range. Um dir dabei zu helfen, dieses schwierige Nebenziel freizuschalten und die Chance zu haben, dich den Feinden und dem Boss darin zu stellen, um epische Beute zu machen, haben wir diesen praktischen Leitfaden zusammengestellt.

Suchen der Tresorschlüsselfragmente im Terminus-Bereich

Um Vault Key Fragments zu finden, kannst du entweder genügend Basisstandorte freischalten, um einen radarähnlichen Effekt auszulösen, der dir hilft, sie zu lokalisieren, oder alternativ kannst du zu den Orten gehen, wie unten gezeigt und beschrieben.

Schlüsselfragment #1 - Die niedrigen Leys

Um dieses Fragment zuerst zu erreichen, empfehlen wir, von Norden her in Terminus Range zu gehen, von Carcadia Burn. Wenn Sie dies tun, werden Sie ziemlich schnell auf dieses Key Fragment stoßen. Dieser Key Fragment befindet sich direkt rechts von der ersten Basis, die du für den Crimson Resistance beanspruchen kannst, und erfordert ein wenig Einfallsreichtum, um ihn zu erreichen, da du dich an verschiedenen Teilen des Berges festhalten musst, um dich schließlich an einem schreinähnlichen Merkmal wiederzufinden. Wie üblich wartet das Key Fragment darauf, abgeholt zu werden.

Werbung:

Schlüsselfragment #2 - Windspeer

Es kann sein, dass du zufällig über dieses Vault Fragment stolperst, da es sich in einem Bereich befindet, den du durchqueren musst, während du der Hauptgeschichte folgst. Es ist The Vestal Garrison um genau zu sein, ein Gebäude, das sich im Norden Terminus Range befindet und als Order Basis mit einem Tunnel durch einen der Bergpässe dient. Wenn du dich in den Hauptkomplex begibst und dich der Seite des Gebäudes zuwendest, an der sich der Tunnel befindet, betrittst du einen Kontrollraum mit dem Key Fragment, der sich in der Nähe einer der Computeranordnungen befindet.

Werbung:

Schlüsselfragment #3 - Cuspid Climb

Dies ist vielleicht die umständlichste Key Fragment, die man im gesamten Spiel erwerben kann. Wenn du schnell zum Silo im Süden Terminus Range reist, wirst du feststellen, dass es etwas nördlich davon eine Seilrutsche gibt. Fahren Sie mit dieser Zipline und fahren Sie noch weiter nach Norden, überqueren Sie die riesige Schlucht und steuern Sie auf einen Felsvorsprung zu, der von einer Höhle in der Bergkette weiter nördlich begrenzt wird. Du wirst wissen, ob du auf der richtigen Spur bist, denn dieser Felsvorsprung hat auch ein Echo Log auf seinem ausgedehntesten Bereich, und vielleicht noch auffälliger, wenn du dich der Höhle näherst, wirst du von einem benannten Alpha Mangler angegriffen. Töte diese Bestie, begib dich in die Höhle, klettere die Felsen hinauf und du findest die Key Fragment in einem Schrein.

Öffnen des Tresors im Terminus-Bereich

Nun zum aufregenden Teil der Reise, denn es ist an der Zeit, das Vault selbst zu öffnen. Für Terminus Range sprechen wir über den Bereich von Origo, und wie die Vaults anderswo entsperren Sie ihn, indem Sie einfach mit dem Sockel Vault interagieren, auf dem sich der Bogen befindet.

Wie das Theme in Terminus Range ist auch dieses Vault leicht zu übersehen. Begebt euch in den mittleren Teil des Bereichs, nördlich des Verstecks im Low Leys. Folgen Sie der Straße nach Norden, bis die zentrale Gebirgskette abzufallen beginnt, und folgen Sie dann dieser Bergkette weiter, bis Sie bemerken, dass sich über einem Abhang eine versteckte Höhle befindet. Betrete diese Höhle und das Vault wird direkt vor dir sein.

Was können Sie also in der Domain von Origo erwarten? In Anlehnung an die typische Anordnung von Wellen von Order Feinden ist der Hauptboss ein sehr großes fliegendes Biest, das sich auf Frost und Brandelemente einstellen kann. Er erhebt sich in die Lüfte, greift von oben an, blockiert große Teile des Schlachtfelds und stürzt dann mit immenser Geschwindigkeit ab, während du versuchst, seine Schwachstelle, die leuchtenden Stacheln, kritisch zu treffen.

Sobald du besiegt bist, erhältst du dein letztes dauerhaftes Glide Pack -Upgrade, das eine Reduzierung der Treibstoffkosten um 50 % bedeutet, was bedeutet, dass du viel weiter gleiten und sogar drei Sprints in schneller Folge einsetzen kannst.