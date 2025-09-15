Borderlands 4 Anleitung: So entsperren Sie Ultimate Vault Hunter 1-5

HQ

Das Schlagen der Hauptgeschichte für Borderlands 4 ist erst der Anfang. Wie bei den vorherigen Kapiteln der Serie beginnt mit dem Abspann der eigentliche Spaß für das Abenteuer, da die herausfordernderen und anspruchsvolleren Aktivitäten verfügbar werden, um die Möglichkeit zu bieten, noch mehr tödliche Beute zu ergattern.

Dieses Mal ist das Freischalten des besonders anspruchsvollen Ultimate Vault Hunter -Modus etwas anders, da es nicht daran gebunden ist, die Geschichte ein zweites Mal in einem schwierigeren Modus von vorne zu beginnen. Nein, sobald der Abspann läuft, müsst ihr mit einem bestimmten geliebten Charakter sprechen (dessen Namen wir zu Beginn dieses Guides weglassen, um Spoiler zu vermeiden), um auf die Herausforderungen für den Ultimate Vault Hunter -Modus zuzugreifen.

Zu Beginn wird eine Reihe von Tutorial-ähnlichen Aufgaben angeboten, bei denen du Zanes praktische Enhancement Zusammenführungsmaschine und den schwer zu findenden legendären Beuteautomaten kennenlernst. Sobald diese abgehakt sind, kehren Sie zum geliebten Charakter zurück, um einige viel anspruchsvollere Herausforderungen zu meistern.

Wenn du mit diesem Charakter sprichst, hast du die Aufgabe, eine bestimmte Mission aus der Kampagne auf einem höheren Schwierigkeitsgrad erneut zu spielen, und sobald du es einmal geschafft hast, schaltest du Ultimate Vault Hunter 1 frei.

Von hier aus können Sie die Übung mehrere zusätzliche Male wiederholen, um bis zu Ultimate Vault Hunter 5 freizuschalten, was die Obergrenze für die Startversion von Borderlands 4 ist und etwas, das Gearbox zweifellos in zukünftigen Updates erweitern wird.

Die verschiedenen Schritte zum Freischalten der höheren Stufen von Ultimate Vault Hunter können Sie unten sehen.

So entsperren Sie Ultimate Vault Hunter 2



Song's Over - Töte Bramblesong in UVH 1



Omega 86'd - Töte den biogepanzerten Omega-Drescher in UVH 1



Bio Break - Kill Bio-Schott in UVH 1



Keine Punkte vergeben - Töte Sydney Pointlegs in UVH 1



Ultimater Vault Hunter - Schließe die Wildcard-Mission "Rush the Gate" in UVH 1 ab



So entsperren Sie Ultimate Vault Hunter 3



Pelted - Töte Shadowpelt in UVH 2



Wer wird sich diesen Kern ansehen - Töte den Kernbeobachter in UVH 2



Also fühlte ich mich wie - kill Rocken Roller in UVH 2



Hochofen - Töte Frank den Ofen in UVH 2



Mehr Ultimater Vault Hunter - Schließe seine Wildcard-Mission "Sein abscheuliches Heiligtum" in UVH 2 ab



So entsperren Sie Ultimate Vault Hunter 4



Draggin' Wagon - Töte den Kampfwagen in UVH 3



Aber was wäre, wenn... Du warst der Fake? - Töte Mimicron in UVH 3 ab



Wer hat diesen Kerl benannt - Töte den unsterblichen Knochengesichter in UVH 3



Bloom Boom - Töte die Schädelorchidee in UVH 3



Noch mehr Ultimater Vault Hunter - Schließe ihre Wildcard-Mission "Flammende Vision" in UVH 3 ab



So entsperren Sie Ultimate Vault Hunter 5