Borderlands 3 wurde schätzungsweise zwei Millionen Mal im Epic Games Store verkauft

Dass sich Borderlands 3 gut verkaufen würde, ließ sich angesichts der vielen wartenden Fans beinahe absehen, doch die gleichzeitige Veröffentlichung auf allen aktuellen Systemen beflügelte dieses Ereignis sicher noch einmal zusätzlich. Nun erhalten wir womöglich ein detaillierteres Bild davon, wie sich das Spiel auf diesen verschiedenen Plattformen verbreiten konnte.

Die Webseite PlayTracker beschäftigte sich mit bestimmten API-Schnittstellen auf dem PC und setzte daraus eine Liste mit Titeln zusammen, die sich im Epic Games Store besonders gut geschlagen zu haben scheinen. Die Daten basieren auf Hochschätzungen, sind jedoch ein weiterer Hinweis dafür, dass sich Borderlands 3 trotz Epic-Exklusivität auf dem PC gut geschlagen hat.

In der Charts-Liste der meistverkauften Exklusivtitel wird Gearbox' Actionspiel mit fast 2 Millionen Exemplaren aufgeführt, anschließend folgt World War Z mit etwas mehr als einer Million verkaufter PC-Zugänge auf dem zweiten Platz. Darüber hinaus zeigt die Tabelle, dass Untitled Goose Game wohl fast so viele Exemplare, wie The Outer Worlds veräußern konnte. Erneut, das sind nur Schätzungen - die Daten spiegeln nicht zwangsläufig die Realität wider.