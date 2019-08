Borderlands 3: Trailer präsentiert Moze und ihren Eisernen Bären

Borderlands 3 landet in sechs Wochen und Gearbox Software stellt uns so langsam ihre neuen Spielerklassen vor. Wir haben in dieser Woche bereits den pensionierten Killer Zane Flynt gesehen, gestern Nachmittag wurde ein neues Video zur Gunner-Frau Moze und ihrem Eisernen Bären (ein großer Mech) veröffentlicht. Beide Trailer haben wir unten für euch eingebunden, habt ihr euch bereits für eine Klasse entschieden? Wenn ihr mehr über Moze wissen wollt, checkt unsere Vorschau aus oder werft einen Blick auf ihr detailliertes Profil. Borderlands 3 erscheint am 13. September für PC, Playstation 4 und Xbox One.

You watching Werbung