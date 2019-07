Borderlands 3: Screenshots zeigen Querschnitt vom Planeten Promethea

Auf ihren sozialen Profilen hat Gearbox Software ein kurzes Video zu Borderlands 3 bereitgestellt. Der Planet Promethea mit seiner Metropole ist der Fokus im kleinen Clip, da er das Atlas-Unternehmen beherbergt. Der Waffenhersteller Maliwan belagert die Szenerie leider derzeit, weshalb futuristische Soldaten die Stadt zu einer "brutalen Kriegszone" erklärt haben.

Weitere Informationen zu diesem Planeten erhalten wir über die

Webseite von Borderlands, wo der Entwickler einen genaueren Blick auf alle Schauplätze des Spiels wirft. Zu den Highlights des Gebiets zählen beispielsweise der Atlas Campus, der Titan Skyway und der Meridian Seaport. Wie auf den folgenden Bildern zu sehen ist, vermittelt es ein gewisses Cyberpunk-Feeling, dazu passen auch die bewaffneten Gegner in den Straßen. Maliwans mechanisierte Infanterie durchstreift die einstigen Wohnviertel, während Insekten/Nagetiere in den Abwasserkanälen und Gassen ihr Unwissen treiben. Der verrückte Kult Children of the Vault sieht in diesem Chaos eine Chance, die unglücklichen Bürger zu rekrutieren, was die Sache nicht viel besser macht.

