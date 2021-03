Borderlands 3: Schneesturm blockiert Gearbox, Director's Cut bis April verschoben

You're watching Werben

Der "Director's Cut" ist eine Erweiterung, die Gearbox für Borderlands 3 plant. Eigentlich solle der Zusatzinhalt ab dem 18. März bereitstehen, allerdings haben die Entwickler gerade andere Probleme, als sich um die Fertigstellung ihrer Arbeit zu kümmern. Die Entwickler haben uns mitgeteilt, dass sie das DLC auf den 8. April verschieben mussten, weil die Angestellten aufgrund der außergewöhnlich schlechten Wetterlage in Texas, dem Standort des Studios, nicht wie gewohnt arbeiten konnten.

Schneestürme und extrem niedrige Temperaturen sorgen in der dieser Region in letzter Zeit für Chaos, wodurch die Produktion unterbrochen anscheinend wurde. Niemand will und soll frieren, erst recht nicht bei der Arbeit. Deshalb würden wir sagen, dass sich das Team die nötige Zeit nehmen soll, bis akzeptable Arbeitsbedingungen für alle Angestellten sichergestellt werden können.