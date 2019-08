Borderlands 3 packt 4K und 60 Bilder pro Sekunde nicht auf PS4 Pro

Nachdem Gearbox Software Borderlands: The Handsome Collection in 4K-Auflösung bei 60 Bilder pro Sekunde auf der Playstation 4 Pro zum Laufen gebracht hat, haben einige Spieler erwartet, dass sie auch den nächsten Ableger in dieser Pracht genießen können. Daraus wird aber nichts, verrät uns ein Blick auf den offiziellen Playstation-Blog.

Gearbox-Entwickler Scott Valesquez beschreibt, dass sich Spieler von Borderlands 3 zwischen erhöhter Auflösung und Bildrate entscheiden müssen. Wer auf der PS4 die höchste Auflösung will, begrenzt sein Spielerlebnis auf 30 Bilder in der Sekunde. Die Alternative lässt 60 fps zu, dann gibt es aber "nur" Full-HD-Auflösung (1080p). Auf der Xbox One X sollte Gearbox die angestrebten 4K-Bilder bei 60 Wiederholungen in der Sekunde packen, meinte der Entwickler Anfang des Jahres. Ob das tatsächlich der Fall ist, wissen wir aber noch nicht.