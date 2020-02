Borderlands 3 lootet in zwei Wochen auf Steam

Obwohl sich Borderlands 3 recht gut verkauft hat, zeigen sowohl Foren als auch die lauten Meinungen auf den sozialen Medien weltweit, dass es immer noch einige Spieler gibt, die das Spiel lieber auf Steam kaufen wollen. Vielleicht läuft Epics Exklusivdeal aus diesem Grund früher aus, als viele von uns dachten.

Gestern Abend bestätigte Gearbox, dass Borderlands 3 am 13. März auf Steam erscheint und dass zum Start Crossplay zwischen dem Epic Games Store und der Steam-Variante unterstützt wird. Das bedeutet, dass die Sturköpfe mit denjenigen zusammenspielen dürfen, die das Spiel bereits seit letztem September looten und leveln. Zwei Wochen später startet übrigens die nächste Erweiterung "Guns, Love, and Tentacles: The Marriage of Wainwright & Hammerlock".