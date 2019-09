Borderlands 3: Launch-Trailer feiert Release-Chaos

Einige Tage vor dem offiziellen Start von Borderlands 3 hat Gearbox Software wie zu erwarten einen farbenfrohen und chaotischen Launch-Trailer veröffentlicht. Zeitgleich durften die ersten ausgewählten Medienverlage in Nordamerika ihre teils positiven, teils gelangweilten Kritiken zum Spiel online stellen. Wir haben das Game selbst noch nicht bekommen, obwohl sich Kalle tierisch darauf freut. Naja, das ist dann halt so. Borderlands 3 erscheint jedenfalls am 13. September für PC, PS4 und Xbox One. Taucht ihr am Wochenende in den Loot-Shooter ab?

