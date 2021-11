Borderlands 3 füllt Waffenschränke von fast 14 Millionen Kammerjägern

HQ

Diese Woche haben wir den jüngsten Quartalsbericht von Take-Two erhalten und aus diesem geht hervor, dass die Borderlands-Marke weiterhin gefragt ist. Der jüngste Teil der Reihe, Borderlands 3, wurde seit 2019 fast 14 Millionen Mal an die Läden auf dieser Welt ausgeliefert. Borderlands 2 liegt bei 25 Millionen Exemplaren, da ist also noch ein bisschen Luft nach oben. Aktuell arbeitet das Entwicklerstudio an einem Spin-Off namens Tiny Tina's Wonderlands, das Anfang nächsten Jahres für PC, Playstation und Xbox erscheint.