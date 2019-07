Borderlands 3: Claptrap präsentiert uns Pandora im neuen Trailer

In Borderlands 3 verlassen wir Pandora und erkunden gleich mehrere Planeten mit unseren Kammerjäger-Freunden zusammen. Die wüste Einöde bot uns in den vergangenen Teilen eine ungewohnt bunte Kulisse mit vielen interessanten Szenarien, die uns unser liebster Robofreund Claptrap in einer neuen Videoreihe noch einmal in Erinnerung rufen möchte. Pandora ist natürlich weiterhin ein Teil des neuen Borderlands, denn dort startet unsere Reise als Kammerjäger. Das Spiel wird am 13. September für PC (Epic Games Store), PS4 und Xbox One veröffentlicht.

