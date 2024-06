Borderlands 3, Among Us und NHL 24 sind die kostenlosen PlayStation Plus-Spiele für Juli

HQ

Es sind nur noch wenige Tage bis Juli, was bedeutet, dass es für Sony an der Zeit ist, die Spiele anzukündigen, die PlayStation Plus Essential-Abonnenten nächsten Monat im Rahmen unserer Mitgliedschaft kostenlos erhalten werden.

Es ist auch keine schlechte Wahl, denn die PS Plus Essential-Spiele im Juli sind Borderlands 3, Among Us und NHL 24. Sie werden SpongeBob Schwammkopf: The Cosmic Shake, AEW: Fight Forever und Streets of Rage 4 am 2. Juli ersetzen, also schnappen Sie sich die letzten drei vor Dienstag.