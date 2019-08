Borderlands 3: 2K kündigt Season-Pass-Inhalte und Post-Launch-Pläne auf Gamescom an

Take-Two hat in ihrem jüngsten Quartalsbericht angekündigt, auf der Gamescom in Köln diesen Monat mehr über die Post-Launch-Pläne von Borderlands 3 verraten zu wollen. Nach dem großen Erfolg des Season-Passes von Borderlands 2 dürfen Fans auf einiges gespannt sein, schließlich wird es nicht leicht sein, die Zusatzinhalte des Vorgängers zu toppen.

Zur Erinnerung: Borderlands 2 hat uns Zugang zu vier eigenständigen Story-Add-Ons gegeben, mit eigener Ausrüstung, Raid-Bossen und speziellen Herausforderungen. Darüber hinaus gab es neue Level-Obergrenzen und später als separater DLC noch weitere Skins und Missionen. Außerdem stand vor einigen Wochen das Add-On "Lilith & The Fight for Sanctuary" kostenlos zum Download bereit, das Spieler auf Borderlands 3 vorbereiten sollte. Kalle hatte sich den Inhalt für euch angesehen, falls ihr mehr darüber lesen wollt.

Senior-Produzent Anthony Nicholson hat derweil in einem Interview noch einmal betonen wollen, wie viel größer Borderlands 3 inhaltlich im Vergleich zu seinem Vorgänger werde. Nicholson erklärte, dass sich Kammerjäger auf Haupt- und Nebenmissionen, sowie auf seltene Feinde und sogenannte Gruppenherausforderungen einstellen dürfen: "Es wird so viel zu tun geben, dass es schwierig ist, alles aufzulisten. Und wir sprechen nur über die Missionen, aber es wird auch eine Erkundungsphase geben, Bosse und andere Dinge."

Im Übrigen nannte Take-Two noch ein paar frische Verkaufszahlen, da sich Borderlands 2 in den letzten drei Monaten zwei weitere Millionen Mal verkaufen konnte. Inzwischen liege der Titel bei beachtlichen 22 Millionen Exemplaren, das gesamte Franchise umfasst laut dem Publisher 48 Millionen.

Borderlands 3 erscheint am 13. September auf PC, Playstation 4 und Xbox One, die Gamescom 2019 findet vom 20. bis 24. August in Köln statt.