Borderlands 2 ist kostenlos auf Steam, aber nur bis zum 8. Juni

Borderlands 2 kann derzeit kostenlos auf Steam heruntergeladen werden, aber nur bis zum 8. Juni um 18:00 Uhr BST / 19:00 Uhr MESZ. Sobald Sie das Spiel zu Ihrer Bibliothek hinzugefügt haben, können Sie es für immer behalten. Dies ist Teil der großen Borderlands -Kampagne von 2K vor der Veröffentlichung von Borderlands 4 im September und eine hervorragende Gelegenheit, den kultigen Looter-Shooter erneut zu besuchen.

Gleichzeitig gibt es einen großen Sale auf die gesamte Borderlands -Serie mit bis zu 95 % Rabatt auf Titel wie Borderlands 3, Tiny Tina's Wonderlands und New Tales from the Borderlands. Wenn Sie also wirklich alle Spiele der Serie laden und ausprobieren möchten, ist dies eine ausgezeichnete Gelegenheit.

