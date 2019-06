Borderlands 2: Finales Lilith-DLC leitet zu Borderlands 3 über

Borderlands 2 ist 2012 erschienen, doch Gearbox scheint mit ihrem Abenteuer noch nicht ganz fertig zu sein. Es sieht nämlich so aus, als würde der Entwickler die Geschichte nach all den Jahren mit einem letzten DLC auf die Veröffentlichung des nächsten Ablegers ausrichten. Ein Nutzer auf Twitter ist auf Steam über eine kleine Überraschung gestoßen und hat sie für die Nachwelt festgehalten. Das Add-On "Commander Lilith & The Fight For Sanctuary" soll schon am 9. Juni erscheinen und wird wie folgt beschrieben:

"Kehre zum preisgekrönten [Loot-Shooter] zurück und erlebe ein neues Abenteuer, das die Bühne für das bevorstehende Borderlands 3 vorbereitet. Sanctuary wird belagert, die Karte der Vault wurde gestohlen und ein [gefährliches] Gas vergiftet Pandora. Bekämpfe neue Bosse, erkunde neue Gebiete, erhalte neue Beute (einschließlich einer völlig neuen Stufe, jenseits von 'legendär') und verbünde dich mit Lilith und den Crimson Raiders, um einen verrückten Bösewicht zu besiegen, der den Planeten beherrschen will."

"Wiederkehrende Spieler können ein höheres Level-Cap von [Stufe] 80 erreichen, während Neulinge automatisch auf Level 30 aufsteigen und direkt in die Action eintauchen können."

