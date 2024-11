Borderlands 2 Der Spieler verbringt 9 Monate damit, das Spiel zu spielen, ohne einen Treffer zu erleiden

HQ

Wenn du an No-Hit-Runs denkst, kommen dir oft Spiele wie Hollow Knight, Elden Ring und Hades in den Sinn. Es ist schwierig, Titel zu schlagen, ohne ein bisschen Feindschaden zu verursachen, aber solche, die es dir ermöglichen, Angriffen auszuweichen, was es ein bisschen einfacher macht. So etwas wie ein Shooter scheint unmöglich zu sein, ohne einen Treffer zu erleiden, da feindliche Projektile scheinbar aus dem Nichts kommen, aber ein verrückter Bursche hat es geschafft.

Heyblasty (via GamesRadar) hat es geschafft, Borderlands 2 zu schlagen, ohne einen einzigen Treffer einzustecken. Der Streamer postete seinen erfolgreichen Lauf auf X/Twitter und räumte ein, dass dies ein Spiel ist, das als unmöglich galt, ohne einen Treffer oder Schaden zu erleiden, aber jetzt ist es geschafft.

Die Planung der Route, die Ausführung des Plans und genug Glück zu haben, um jedem feindlichen Angriff auszuweichen, kostete Heyblasty 800+ Stunden und 9 Monate, aber das Ergebnis ist wirklich beeindruckend. Wir müssen sehen, ob irgendjemand das Spiel schneller durchspielen kann, ohne jetzt einen Treffer zu erleiden.