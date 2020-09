Borderlands 2: Commander-Lilith-DLC einen Monat lang im Epic Games Store kostenlos

Commander Lilith & the Fight for Sanctuary ist das letzte Add-On von Borderlands 2 gewesen, das Gearbox Software 2019 in Vorbereitung auf das dritte Kapitel veröffentlicht hat. Der Inhalt wurde zum Start kostenlos an die Spieler verschenkt, um Aufmerksamkeit für das Thema zu schaffen und die Leute wieder auf den Geschmack zu bringen.

All diejenigen, die damals nicht schnell genug waren oder die Aktion ganz und gar verpasst haben, haben jetzt noch einmal die Gelegenheit, sich das DLC gratis zu sichern. 2K Games veröffentlichte das Commander-Lilith-Add-On kürzlich im Epic Games Store und dort steht es noch bis zum 2. Oktober um 15:00 Uhr zum Preis von 0 Euro zum Download bereit.

Das Haupt-Game braucht ihr auf der Plattform natürlich, um die neue Story-Kampagne spielen zu können, also ist diese News vielleicht nicht für alle Fans gleichermaßen spannend. Unser Kammerjäger #1 Kalle Max Hofmann hat diese Bemühung damals übrigens für gut befunden - falls ihr euch über die Erweiterung vor der Schenkung informieren wollt, empfehlen wir euch seine Eindrücke.

Aktuell wird im Epic Games Store neben der Borderlands-2-Erweiterung das rundenbasierte Strategiespiel Into The Breach verschenkt. Das ist ebenfalls ziemlich genial, findet unsere Autorin Anne. Noch bis zum 10. September läuft dieses Angebot.

Quelle: Gearbox.