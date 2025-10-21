BOOX stellt seine beiden neuen Modelle von farbigen E-Ink-Geräten vor, die ab sofort im Handel erhältlich sind

HQ

E-Ink-Geräte werden längst nicht nur zum Lesen von ePUB, CBZ, CBR und PDF mit Büchern oder Textnotizen verwendet. Sie sind heute mehr denn je erstklassige Büro- und Lernwerkzeuge, und die Marke BOOX führt diesen Fortschritt nun mit zwei neuen Modellen an, die gerade auf ihrer jährlichen Herbstveranstaltung vorgestellt wurden: BOOX Note Air5 C und BOOX Palma 2 Pro.

BOOX Note Air5 C: Android 15, Farbe und maximale Fließfähigkeit in der neuen Ära des digitalen Papiers

Das erste vorgestellte Modell ist das neue Flaggschiff der Marke, eine Weiterentwicklung des aktuellen Note Air4 C. Das Note Air5 C wird als echtes digitales Notizbuch beschrieben, in dem Sie dank des neuen Pen3-Stifts oder der neuen Funktion zur Unterstützung der magnetischen Tastatur freihändig Notizen machen können.

Hinweis: Das Air5 C verfügt über einen Achtkern-Prozessor, 6 GB RAM und 64 GB internen Speicher und behält sein 10,3-Zoll-Display mit einstellbarer Hintergrundbeleuchtung und Augenschutz auch bei längerem Gebrauch bei. Es verfügt über ein Open-Source-Android 15 und einen Split-Screen-Modus, in dem mehrere Aufgaben gleichzeitig geöffnet sind, z. B. das Lesen eines Comics und das gleichzeitige Notieren am Rand. Und jetzt wird es von Smart Scribe unterstützt, einem KI-gestützten Tool zum sofortigen Ändern von handgeschriebenem Text oder Strichen sowie der Möglichkeit, Ihre Dateien in der Cloud zu speichern und von überall darauf zuzugreifen.

Das neue BOOX Note Air5 C ist ab sofort online und im Fachhandel für 529,99 € UVP erhältlich.

BOOX Palma 2 Pro: Alle Vorteile von eInk in der Hosentasche

Das andere Modell, das heute ebenfalls in die Läden kommt, ist der Palma 2 Pro, der nächste Sprung bei Geräten im Taschenformat seit der Veröffentlichung des ersten Palma-Modells im Jahr 2023. Das Palma 2 Pro bietet jetzt 5G-Unterstützung und ein Farbdisplay mit einem Betriebssystem, das auf Android 15 aufbaut. Das Palma 2 Pro verfügt über ein 6,13 Zoll großes Farbdisplay und wiegt gerade einmal 175 Gramm. 5G bedeutet, dass Sie jetzt Musik oder Bücher direkt vom Gerät herunterladen können. Es verfügt über zwei SIM-Steckplätze und einen microSD-Steckplatz für bis zu 2 TB Kapazität.

Das Palma 2 Pro verbessert das Vorgängermodell, indem es den Arbeitsspeicher auf 8 GB aufrüstet und von der Super Refresh-Technologie profitiert, die den Fluss beim Wechsel zwischen Apps oder beim Surfen im Internet verbessert. Er ist exklusiv für dieses neue, fortschrittliche Modell erhältlich und mit dem BOOX InkSense Plus-Stift kompatibel, mit dem Sie schnell und präzise Texte markieren, schnelle Notizen machen oder To-Do-Listen verwalten können.

Der BOOX Palma 2 Pro ist ab sofort auf der offiziellen Website für 399 Euro in zwei Farben erhältlich: Anthrazitschwarz und Elfenbeinweiß.